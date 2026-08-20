El PP pide una medida urgente al Supremo: quiere que los ministros comparezcan en el Senado antes de septiembre (fuente: EFE).

Los populares reclaman al Tribunal Supremo que ordene al Gobierno garantizar en un plazo de 24 horas la asistencia de los ministros citados por el Senado.

En España, el enfrentamiento entre el Gobierno y el Partido Popular por las comparecencias relacionadas con la crisis migratoria de Ceuta ha llegado al Tribunal Supremo. Los populares buscan que los ministros que no acudieron a sus respectivas comisiones del Senado sean obligados a comparecer antes de que termine agosto.

Varios senadores del PP han presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo y solicitaron como medida cautelarísima que el Ejecutivo adopte, en un plazo máximo de 24 horas, las decisiones necesarias para garantizar la asistencia de los ministros.

Según informó EFE, el recurso responde a las incomparecencias durante agosto de los titulares de Interior, Defensa y Exteriores, que habían sido convocados por las comisiones correspondientes de la Cámara Alta.

El PP espera que el Tribunal Supremo obligue a los ministros a comparecer en el Senado

Los senadores populares solicitan que el Tribunal Supremo ordene al Gobierno organizar las comparecencias durante la primera fecha disponible y, en cualquier caso, antes del 31 de agosto, cuando finaliza el periodo inhábil actual.

El PP pide una medida urgente al Supremo: quiere que los ministros comparezcan en el Senado antes de septiembre (fuente: EFE). EFE

Además, el PP reclama que el Ejecutivo no pueda sustituir las convocatorias realizadas por el Senado por comparecencias promovidas posteriormente en el Congreso de los Diputados.

Los populares justifican la petición urgente en que una decisión tardía podría dejar sin efecto práctico el recurso. Según sostienen, cada jornada sin comparecencia prolonga la imposibilidad de ejercer plenamente el control parlamentario sobre los miembros del Gobierno.

La disputa tiene su origen en las ausencias de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores a las comisiones del Senado en las que habían sido citados para explicar la actuación del Ejecutivo durante la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno, por su parte, ha organizado distintas comparecencias en el Congreso durante los últimos días de agosto.

La ministra de Igualdad también comparecerá en el Congreso por la gestión de la crisis de Ceuta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se sumará a las comparecencias del Gobierno para explicar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Su intervención tendrá lugar el próximo 31 de agosto en el Congreso de los Diputados.

De esta forma, Redondo se incorpora al calendario anunciado por el Ejecutivo. Por otro lado, Margarita Robles comparecerá el 25 de agosto; Félix Bolaños y Mónica García lo harán el día 27; y José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz acudirán el 28.

El PP pide una medida urgente al Supremo: quiere que los ministros comparezcan en el Senado antes de septiembre (fuente: EFE). EFE

El 31 de agosto también comparecerá la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Paralelamente, el PP ha registrado una solicitud específica para que Redondo explique los protocolos activados en Ceuta ante el aumento de denuncias relacionadas con delitos sexuales tras la llegada de miles de migrantes.

La ministra de Igualdad ya había señalado el 14 de agosto que las menores migrantes estaban siendo atendidas en “espacios seguros” y recordó que el Gobierno había activado los recursos disponibles del Pacto de Estado contra la violencia de género, además del Centro de Crisis 24 horas de Ceuta.