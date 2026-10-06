Educación confirma que no habrá clases el viernes 9 y lunes 12 de octubre.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de Valencia ha confirmado que los centros educativos de la región permanecerán cerrados el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, lo que deja un fin de semana largo de cuatro días consecutivos para estudiantes de la Comunidad Valenciana.

El viernes 9 es un festivo autonómico que se suma al fin de semana y a la Fiesta Nacional de España. Ambas fechas aparecen recogidas en la relación oficial de fiestas laborales para 2026 publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), según consta también en el calendario escolar de la Generalitat para el curso 2026-27.

La jornada afectará tanto al ámbito laboral como al calendario habitual de los centros educativos de la región.

Calendario escolar 2026: no habrá clases el viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubres se celebra el Día de la Comunitat Valenciana, una fiesta autonómica que solo rige en el territorio.

Los centros educativos permanecerán cerrados el viernes 9 y el lunes 12 de octubre. Fuente: Shutterstock PRACH_STOCK

El calendario escolar de la Comunidad Valenciana para el curso 2026-27 establece de forma expresa esta fecha como día no lectivo, por lo que los centros educativos de la región no tendrán actividad ese día.

La Generalitat precisa, además, que los ayuntamientos pueden sumar hasta tres días no lectivos de carácter local, por lo que el calendario concreto puede variar según el municipio.

El lunes 12 de octubre será festivo en toda España

Al festivo autonómico del viernes se suma el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, que tiene carácter no sustituible y rige en todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.

Esta fecha también está incluida en el calendario escolar valenciano como jornada no lectiva para todas las etapas educativas.

A diferencia del 9 de octubre, el BOE identifica el festivo del 12 como fiesta nacional para 2026, por lo que en el resto de España también habrá descanso ese día, aunque sin el festivo adicional del viernes.

Cuatro días de descanso sin pedir días libres

La combinación de ambas fechas con el fin de semana permite encadenar cuatro jornadas consecutivas sin actividad: viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubres.

El calendario escolar valenciano para el período 2026-2027. Consejalía de Educación

Cómo sigue el calendario escolar valenciano 2026-27

Tras este fin de semana largo, el calendario escolar de la Comunidad Valenciana contempla las siguientes fechas:

8 de diciembre de 2026 : Día de la Inmaculada Concepción.

Del 24 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 : vacaciones de Navidad, ambos días inclusive.

Del 25 de marzo al 5 de abril de 2027: vacaciones de Pascua.

El curso 2026-27 arrancó el 9 de septiembre para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con finalización prevista para el 18 de junio de 2027 en la mayoría de las etapas.