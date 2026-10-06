El PSOE ha defendido la seguridad del voto por correo y ha reclamado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie ante las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, que cuestionaron el sistema de votación de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Desde el Gobierno, Pedro Sánchez también ha pedido tranquilidad y ha asegurado que el procedimiento cuenta con todas las garantías.

La polémica comenzó después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid pidiera a los ciudadanos que no votaran por correo y el líder de Vox alertara sobre un posible riesgo de manipulación electoral.

El PP, por su parte, sostiene el voto presencial para quienes tengan dudas y ha cuestionado a los directivos de Correos, aunque ha diferenciado su posición de la de los trabajadores de la empresa pública.

¿Qué ha dicho el PSOE sobre las dudas sobre el voto por correo?

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, calificó de “extremadamente grave” que dirigentes políticos cuestionen el funcionamiento del sistema electoral. La socialista recordó que Feijóo fue presidente de Correos y le pidió que aclare si respalda las posiciones de Ayuso y Abascal o si defenderá el trabajo de los funcionarios de la empresa pública durante el proceso electoral.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también salió en respaldo del sistema. Antes de la reunión de la ejecutiva socialista, pidió a PP y Vox que no siembren dudas sobre un mecanismo que definió como “seguro cien por cien”, “garantista” y “ejemplar”.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López en una rueda de prensa en el marco de la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso J.J. Guillén

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, sostuvo que cuestionar el sistema electoral español “no es que sea trumpismo, es antidemocrático”. En la misma línea, la líder del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, afirmó que poner en duda el funcionamiento de las instituciones “dice mucho y nada bueno” de la presidenta madrileña.

¿Qué respondió el PP a las críticas del Gobierno?

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, pidió que los ciudadanos que tengan dudas sobre el voto por correo acudan personalmente a las urnas . La dirigente popular aseguró que su partido confía en los trabajadores de Correos, pero no en sus directivos, y vinculó sus cuestionamientos con investigaciones judiciales que afectan a algunos responsables de la empresa pública.

El PP ha defendido el voto presencial para quienes tengan dudas y ha cuestionado a los directivos de Correos. EFE

Muñoz sostuvo que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el PP tendrá “todos los ojos puestos” en el proceso y recordó que será la Junta Electoral Central el organismo encargado de determinar si existe alguna irregularidad. La posición del partido se produce después de que Ayuso pidiera a los ciudadanos que “ni se les ocurra votar por correo”.

Pedro Sánchez respondió desde La Moncloa y relacionó las dudas expresadas por el PP con las expectativas electorales de la formación.

El presidente afirmó que, si quienes aseguran tener “todas las garantías y todas las certezas” de que ganarán las elecciones ahora cuestionan el voto por correo, “a lo mejor no lo ven tan evidente”.

Sánchez pidió “absoluta tranquilidad” y defendió un sistema que, según remarcó, se utiliza desde hace años en distintos procesos electorales.

Con información de EFE.