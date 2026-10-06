El proyecto del Paquete Económico 2027 contempla que las empresas administradas por las Fuerzas Armadas de México reciban recursos públicos en forma de subsidios.

Las empresas administradas por las Fuerzas Armadas recibirán subsidios por un promedio de 127.4 millones de pesos diarios durante 2027, de acuerdo con las cifras incluidas en el Paquete Económico entregado el 8 de septiembre por el secretario de Hacienda, Édgar Amador.

En total, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las Islas Marías requerirán recursos públicos por 46,529 millones de pesos el próximo año , debido a que los ingresos que generan no serían suficientes para cubrir sus gastos de operación.

Tren Maya, Mexicana y otras empresas administradas por las Fuerzas Armadas recibirán 46,529 millones de pesos en subsidios durante 2027.

Cabe destacar que el dichas empresas mencionadas anteriormente fueron creados o incorporados a la administración estatal durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Distribución de subsidios en México

De acuerdo con las proyecciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contempla recursos equivalentes a 49.8 millones de pesos diarios para el Tren Maya, que comenzó operaciones en diciembre de 2023.

Para Mexicana de Aviación, cuya nueva etapa bajo control del Estado comenzó ese mismo mes, se estiman 2.4 millones de pesos diarios. En el caso de Grupo Mundo Maya, creado en abril de 2022 para administrar infraestructura, el apoyo previsto asciende a 5.9 millones de pesos diarios.

El mayor subsidio corresponderá al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La Secretaría de Marina (Semar) calcula que esta empresa requerirá 69.2 millones de pesos diarios durante 2027.

A las Islas Marías se destinarán otros 100,000 pesos diarios, de acuerdo con las estimaciones incluidas en el Paquete Económico.

En conjunto, estos proyectos dependieron de recursos públicos desde su puesta en operación. Durante el año en curso, los subsidios destinados a las empresas administradas por las Fuerzas Armadas alcanzan alrededor de 159 millones de pesos diarios .

Especialistas advierten sobre la situación financiera

El especialista en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro, advirtió que las empresas administradas por las Fuerzas Armadas no muestran señales claras de consolidación financiera.

Según explicó, sus déficits podrían aumentar conforme crezcan los costos de operación y mantenimiento si los ingresos derivados de la demanda no avanzan al mismo ritmo.

Machorro señaló que parte de estos problemas financieros pudieron anticiparse desde la etapa de planeación de los proyectos . Como ejemplo mencionó los sobrecostos registrados en el Tren Maya y documentados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) durante las primeras etapas de la obra.

Por su parte, el expresidente del Consejo del Colegio de Ingenieros Ambientales, Julio Valdivieso, consideró que el problema también refleja una asignación de recursos públicos que, desde su perspectiva, podría destinarse a otras necesidades del país.

Entre los ejemplos mencionó las obras de prevención de inundaciones y mantenimiento de infraestructura hidráulica, inversiones que, a diferencia de los grandes proyectos de infraestructura, tienen menor visibilidad pública.

El impacto de los subsidios en el crecimiento económico

Por su parte, Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano para el Desarrollo de Infraestructura (Imexdi), relacionó el uso de subsidios con el menor crecimiento de la economía mexicana.

El especialista señaló que los recursos destinados a mantener proyectos que no generan ingresos suficientes representan un gasto que, desde su perspectiva, no necesariamente contribuye a impulsar la actividad económica.

Gamas también cuestionó el crecimiento de los costos asociados con algunos proyectos de infraestructura impulsados durante los últimos años y advirtió que determinadas obras ahora requieren más recursos para su operación de los que generan mediante sus ingresos.