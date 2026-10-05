Cambio de hora en España: cuándo empieza el horario de invierno en 2026

El próximo cambio de hora en España en 2026 ya tiene fecha oficial. Durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, los relojes tendrán que retrasarse una hora para poner fin al horario de verano y recuperar el horario estándar o de invierno.

En la España peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, cuando sean las 03:00 horas volverán a ser las 02:00. En Canarias, el cambio se producirá a las 02:00 horas, que pasarán a ser nuevamente la 01:00. Como consecuencia, el domingo tendrá oficialmente 25 horas. Así lo establece la Orden PCM/186/2022 publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El cambio se produce, además, en la fecha más temprana que puede ocupar el último domingo de octubre: el día 25. Sin embargo, no será el cambio de hora definitivo. La normativa europea sigue vigente y la Comisión Europea ya ha publicado las fechas de inicio y finalización del horario de verano hasta 2031.

¿Cuándo cambia la hora en España en octubre de 2026?

¿En qué momento hay que ajustar los relojes? Magnific

El cambio al horario de invierno de 2026 será el domingo 25 de octubre. La fecha aparece expresamente recogida en el calendario oficial publicado por el BOE para el periodo comprendido entre 2022 y 2026.

El cambio se realizará durante la madrugada. En la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, a las 03:00 serán de nuevo las 02:00, por lo que habrá que retrasar el reloj una hora. En Canarias, a las 02:00 volverá a ser la 01:00.

Este retraso implica que se gana una hora esa madrugada. El propio BOE especifica que el 25 de octubre tendrá una duración oficial de 25 horas. Los dispositivos conectados a internet, como teléfonos móviles y muchos ordenadores, suelen actualizar la hora automáticamente, mientras que los relojes manuales requieren un ajuste.

¿Por qué el cambio de hora de 2026 cae tan pronto?

La fecha no ha sido elegida específicamente para 2026. La regulación europea establece desde 2002 que el periodo de horario de verano debe terminar el último domingo de octubre en todos los Estados miembros sujetos al sistema.

En 2026, el último domingo de octubre coincide con el día 25, que es la fecha más temprana posible para que un domingo sea el último de ese mes. Por eso el cambio se produce antes que en otros años.

La normativa española reproduce ese criterio. El Real Decreto 236/2002 y la posterior Orden PCM/186/2022 establecen que España termina el horario de verano el último domingo de octubre y confirman expresamente el 25 de octubre para 2026.

¿Será este el último cambio de hora en España?

A pesar del debate político abierto en los últimos años, el cambio de octubre de 2026 no será el último previsto actualmente. El Consejo de la Unión Europea señala que no se ha adoptado una decisión definitiva para eliminar los cambios estacionales y que el sistema actual continúa vigente.

El Parlamento Europeo aprobó en 2019 su posición favorable a terminar con los cambios semestrales, pero la propuesta necesita también un acuerdo en el Consejo. Hasta agosto de 2026, el Consejo señalaba que todavía no había fijado una posición y que no existía un calendario para adoptar una decisión definitiva.

De hecho, la Comisión Europea publicó el 18 de marzo de 2026 el calendario armonizado para los años 2027 a 2031, lo que confirma que, mientras no cambie la legislación, seguirán existiendo ajustes estacionales.

¿Qué fechas tendrán los próximos cambios de hora en Europa?

La Comunicación C/2026/1660 de la Comisión Europea establece oficialmente las fechas de comienzo y fin del horario de verano entre 2027 y 2031.

El calendario publicado es el siguiente:

2027: 28 de marzo y 31 de octubre.

2028: 26 de marzo y 29 de octubre.

2029: 25 de marzo y 28 de octubre.

2030: 31 de marzo y 27 de octubre.

2031: 30 de marzo y 26 de octubre.

Estas fechas corresponden al marco vigente de la Directiva 2000/84/CE. La norma dispone que el horario de verano comienza el último domingo de marzo y termina el último domingo de octubre.

¿Qué ha ocurrido con la propuesta para eliminar el cambio horario?

El debate continúa abierto en la Unión Europea. La Comisión propuso en 2018 acabar con los cambios estacionales y el Parlamento Europeo adoptó su posición en marzo de 2019, pero los Estados miembros no han alcanzado todavía el acuerdo necesario en el Consejo.

Calendario de cambio horario en España: qué establece la normativa europea hasta 2031 Pexels

España volvió a impulsar la discusión en 2025 . El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió públicamente acabar con el cambio horario estacional y el Gobierno español pidió reactivar las negociaciones europeas.

El expediente continúa abierto. En febrero de 2026, la Comisión puso en marcha un nuevo estudio sobre los efectos de eliminar los cambios estacionales, con previsión de terminarlo a finales de 2026 para aportar información a futuras discusiones entre los Estados miembros.