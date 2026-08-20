Crisis de Ceuta | El PSOE acusa a Feijóo de copiar a Vox: “No necesitamos discursos de miedo y odio”.

El PSOE ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ofrecer respuestas “ilegales o imposibles” ante la crisis migratoria de Ceuta y de reproducir la “estrategia”, el “discurso de odio” y la “xenofobia” de Vox. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha respondido así a las declaraciones realizadas por Feijóo en la ciudad autónoma, donde reclamó la devolución a Marruecos de todos los migrantes que han llegado de forma irregular, incluidos los menores.

López ha defendido la actuación del Gobierno y ha reclamado “lealtad institucional, colaboración y respuestas adecuadas” para abordar la situación. Mientras el Ejecutivo asegura que está cumpliendo los plazos previstos con el traslado de migrantes a recursos temporales de acogida, el PSOE ha cuestionado las propuestas del PP y ha defendido una gestión centrada en la atención humanitaria.

El PSOE acusa a Feijóo de copiar el discurso de Vox sobre la inmigración

Patxi López ha rechazado que Ceuta necesite políticos que acudan a la ciudad a “meter cizaña”, buscar la confrontación con el Gobierno o sembrar discursos de miedo y odio. A su juicio, la respuesta debe pasar por la cooperación entre administraciones y por medidas destinadas a atender a las personas migrantes.

El portavoz socialista ha asegurado que el Gobierno “ha estado, está y estará” en Ceuta “dando soluciones”. Entre las medidas adoptadas ha citado 1500 plazas para la atención de inmigrantes, 25 millones de euros destinados a la atención de menores no acompañados y el traslado de medio millar de ellos hacia la península.

López ha defendido que este último traslado responde a una cuestión “humanitaria” y ha considerado que esa actuación “es justo lo contrario” de la propuesta planteada por Feijóo.

El PSOE acusa a Feijóo de dar respuestas "ilegales o imposibles" a la crisis de Ceuta. Fuente: EFE J.J.Guillen

El Gobierno defiende el traslado de 1800 migrantes en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo está “cumpliendo los plazos” tras trasladar a 1800 migrantes que permanecían acampados en la playa del Trampolín a “recursos temporales de acogida”. La ministra ha definido el traslado como “voluntario”.

Saiz ha recordado que el pasado lunes anunció la creación “de manera inminente” de 1500 plazas y ha destacado que ya hay 1800 activas. Además, ha avanzado que “muy pronto se irán contando las siguientes plazas en los distintos recursos en los que se está trabajando”.

“La playa ha quedado vacía”, ha señalado la ministra, que ha calificado el desalojo como “un trabajo absolutamente delicado y que pone en el centro lo humanitario”. También ha agradecido la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Local y las entidades del tercer sector.

“Lo que han visto ustedes es la punta del iceberg de los recursos temporales de acogida de atención humanitaria”, ha insistido Saiz. La ministra ha destacado además la colaboración de las asociaciones Accem y Engloba en los nuevos recursos de acogida temporal de Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

El Gobierno destaca que cumple plazos en Ceuta con el traslado "voluntario" de migrantes. Fuente: EFE Mar Marín

El PSOE rechaza las devoluciones masivas de menores a Marruecos

Patxi López ha advertido de que las devoluciones masivas de menores están prohibidas por el Tribunal Supremo y ha defendido que cada caso debe ser estudiado de manera individual. El portavoz socialista considera que aplicar una medida generalizada tendría un “coste inaceptable” para España por la pérdida de valores y conciencia social y por el aumento del racismo que, a su juicio, podría provocar.

Frente a la posición del PP, ha reivindicado una visión “abierta, integradora y solidaria” y ha asegurado que el Gobierno presentará sus medidas en el Congreso. La gestión de la crisis migratoria de Ceuta llegará al Parlamento durante los próximos días con la comparecencia de siete ministros. Margarita Robles acudirá el martes 25; Félix Bolaños y Mónica García, el jueves 27; José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz, el viernes 28; y Sira Rego, el lunes 31.

“Siete ministros en cuatro días ante el Parlamento para dar explicaciones sobre su gestión en Ceuta”, ha destacado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y diputado socialista, Rafael Simancas, en un mensaje publicado en X.