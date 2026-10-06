El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado este martes sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención del expresident catalán Carles Puigdemont.

Menos de una hora después de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, que ha declarado amnistiado el delito de malversación a la exconsellera catalana Dolors Bassa, Llarena ha dictado un auto en el que deja sin efecto las órdenes que pesaban contra Puigdemont así como contra los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig, procesados por rebeldía, informó la agencia de noticias EFE.

Llarena no ha esperado a la publicación de la sentencia de Constitucional por el BOE y, de hecho, explica que adopta esta decisión tras hacerse público el fallo de la corte de garantías frente a la postura del alto tribunal que denegó la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que fue condenada Bassa.

El juez justifica su paso tras la decisión del TC sobre Bassa

Este mediodía, el Pleno del Constitucional ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de Bassa a partir de la ponencia del presidente Cándido Conde-Pumpido, cuya resolución fijará doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el ‘procés’, entre ellos Puigdemont.

Al respecto, Llarena explica que, aunque todavía no dispone de la sentencia de Bassa, cuyo conocimiento será necesario para determinar su alcance respecto de Puigdemont, Comín y Puig, la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención, acordadas el 1 de julio de 2024.

Esta circunstancia sobrevenida justifica, para el magistrado, revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo, cuya publicación será inmediata habida cuenta de que ya están listos los votos particulares contra la misma, y resolver sobre sus consecuencias.

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo. EFE

El auto indica que el alzamiento de la orden de detención no es ejecución anticipada de la sentencia constitucional ni extensión automática de su fallo a quienes no fueron recurrentes. Sino que, continúa, es el ejercicio de la facultad del juez para revisar de oficio medidas personales teniendo en cuenta la nueva situación y el derecho a la libertad reconocido por la Constitución.

Explica que la ejecución de las órdenes durante el intervalo hasta la publicación de la sentencia del TC podría ocasionar una privación de libertad que el examen de las sentencias revelase improcedente y cuyo perjuicio no quedaría eliminado por su posterior alzamiento. En ese sentido, el auto acuerda comunicar de manera inmediata el levantamiento de las órdenes a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, y resto de autoridades a las que se hubiesen remitido.

Llarena esperará a la sentencia del TC para aplicar la amnistía

Ahora bien, el magistrado no declara aplicable la amnistía, ni extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes, decisiones que adoptará sin demora una vez conozca el contenido íntegro de la sentencia del Constitucional, que probablemente no se demore más de esta misma semana.

Además de Llarena, también está previsto que la Sala de lo Penal actúe y aplique la doctrina del Constitucional al resto de condenados por el delito de malversación, estos son el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva.

El expresident permaneció en Bélgica, ante las órdenes de detención españolas

Puigdemont llegó a Bélgica a finales de octubre de 2017, tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de independencia y el Gobierno español suspendiera la autonomía catalana.

Desde entonces ha permanecido en este país ante las órdenes de detención de la justicia española en su contra que hasta hoy había vigentes, con la excepción de un breve y sorpresivo retorno a Barcelona en agosto de 2024 para ofrecer un discurso cerca del Parlamento de Cataluña con motivo de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Puigdemont convoca a los medios en Waterloo tras abrir la justicia la puerta a su regreso. EFE

Puigdemont hará una “declaración institucional” en Waterloo

El expresidente catalán ha anunciado que hará este martes una “declaración institucional” desde Waterloo (Bélgica) para valorar la decisión de hoy del Pleno del Tribunal Constitucional, que abre la puerta al retorno del líder de Junts, y que fue seguida de otra medida del Supremo que deja sin efecto su orden de detención.

Puigdemont comparecerá ante los medios acompañado de los exconsellers que huyeron con él a Bélgica Antoni Comín y Lluís Puig a las 18:00 hora local (16.00 GMT) en la llamada Casa de la República.

¿Puigdemont puede presentarse a las elecciones?

La aplicación de la amnistía permitirá que los líderes del procés que fueron condenados puedan volver a ocupar cargos públicos, según explicó el medio El País.

Por ese motivo, la decisión tomada por el TS que ha dejado sin efecto la orden de detención de Puigdemont, permite que el expresident esté habilitado para participar de la campaña electoral y eventualmente, presentarse en las elecciones generales, adelantadas por Pedro Sánchez para el domingo 29 de noviembre de 2026.