El hallazgo se realizó a partir de un análisis genómico, morfológico y ecológico, en el que los investigadores secuenciaron los genomas de 64 pingüinos gentoo pertenecientes a 10 colonias reproductoras distribuidas por el océano Austral.

A partir de un estudio realizado por un equipo internacional de 22 investigadores, liderado por científicos de Chile y de la Universidad de California, Berkeley, se descubrió que el complejo del pingüino papúa o gentoo, históricamente tratado como de una sola especie, está compuesto por cuatro linajes evolutivos diferenciados.

El hallazgo se realizó a partir de un análisis genómico, morfológico y ecológico, en el que los investigadores secuenciaron los genomas de 64 pingüinos gentoo pertenecientes a 10 colonias reproductoras distribuidas por el océano Austral.

A partir del análisis de 9,1 millones de variantes genéticas, los científicos pudieron reconstruir la relación entre las poblaciones. El análisis concluyó que lo que históricamente se trataba de una sola especie gentoo, en realidad estaba compuesto por cuatro linajes evolutivos diferenciados.

La especie fue formalmente descrita en un estudio publicado el 23 de abril de 2026 en la revista científica Communications Biology.

El pingüino papúa del sureste no había sido identificado porque sus diferencias solo podían hacerse evidentes a través del análisis del código genético. Godot13

Cómo se realizó el estudio que permitió descubrir una nueva especie de pingüino

Existen cuatro variantes de este pingüino, denominadas papúa del norte, del sur, del sureste y del este . El pingüino papúa del sureste no había sido identificado anteriormente porque sus diferencias solamente se hacían evidentes a través del análisis del código genético.

Para llevar a cabo el análisis del ADN, los investigadores utilizaron un ejemplar antiguo. Particularmente, se empleó un macho adulto capturado en la isla Kerguelen por Robert Hall el 31 de diciembre de 1897, que actualmente se conserva en el American Museum of Natural History de Nueva York. Además, algunos de los ejemplares utilizados incluso databan de épocas anteriores: había especímenes de 1874 y 1888.

El hallazgo no implica que estos pingüinos hayan aparecido recientemente, sino que el análisis genético permitió reconocer que una población conocida desde hacía más de un siglo seguía una trayectoria evolutiva independiente.

El análisis genético permitió reconocer que esta población de pingüinos había seguido una trayectoria evolutiva independiente. Wikimedia Commons

Por qué la nueva especie permaneció “oculta” durante más de un siglo

A simple vista, los distintos pingüinos papúa presentan características muy similares, como la cabeza negra con una franja blanca, el pico anaranjado y las patas rosadas. Por este motivo, durante décadas fueron considerados parte de una misma especie.

Sin embargo, el análisis genético reveló diferencias significativas entre las poblaciones. En el caso de Pygoscelis kerguelensis, los investigadores también identificaron particularidades morfológicas. Por ejemplo, detectaron que se trata de un ejemplar de tamaño intermedio, más pequeño que el papúa del norte y mayor que el del sur.

De esta forma, los científicos concluyeron que existen cuatro grandes linajes diferenciados. Por un lado, el papúa del norte (Pygoscelis papua), el del sur (P. ellsworthi), el del este (P. taeniata) y el del sureste (P. kerguelensis).