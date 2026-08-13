Confirmado | La ministra de Defensa no comparecerá en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta: cuándo dará explicaciones

La ministra de Defensa, Margarita Robles, finalmente no comparecerá el próximo 18 de agosto en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta, cuando 72.000 personas ingresaron desde Marruecos de forma irregular los días 30 y 31 de julio, según informaron a EFE fuentes del Gobierno de España.

La comparecencia había sido solicitada por la Cámara Alta a petición del Partido Popular. Sin embargo, Robles comunicó al presidente del Senado, Pedro Rollán, que prefiere acudir durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

Asimidmo, la ministra remitió una carta a Rollán en la que justificó su decisión por la necesidad de contar con más tiempo para preparar una intervención “precisa y exhaustiva”.

La decisión llega después de la visita realizada por Robles a Ceuta, donde mantuvo reuniones con las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad autónoma y conversó con ciudadanos sobre la crisis ocurrida a finales de julio.

¿Por qué Margarita Robles no comparecerá en el Senado el 18 de agosto?

Robles considera que el plazo disponible hasta el próximo 18 de agosto no le permite preparar con suficiente detalle su comparecencia ante la Comisión de Defensa.

En la carta remitida al presidente del Senado, la ministra explicó que necesita más tiempo para analizar la información recogida durante su visita a Ceuta y preparar una exposición con mayor rigor.

Confirmado | La ministra de Defensa no comparecerá en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta: cuándo dará explicaciones EFE

Además, aseguró mantener su “plena disposición” para comparecer en la Cámara Alta una vez comience nuevamente el periodo ordinario de sesiones, previsiblemente después del verano.

El PP había informado previamente de que la comparecencia estaba confirmada para el 18 de agosto. Posteriormente, el Gobierno señaló que sería la propia ministra quien decidiría si finalmente acudiría en esa fecha.

¿Cuándo comparecerá Margarita Robles por la crisis migratoria de Ceuta?

Aunque no acudirá ahora al Senado, Robles sí tiene previsto comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo 25 de agosto para abordar la crisis migratoria registrada en Ceuta.

La situación se produjo durante los días 30 y 31 de julio, cuando miles de migrantes entraron en la ciudad autónoma, generando una crisis que obligó a reforzar la actuación de distintos organismos del Estado.

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El episodio también ha provocado un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno y el PP por el lugar y las fechas de las comparecencias. El Partido Popular había solicitado que varios ministros ofrecieran explicaciones en el Senado, mientras el Ejecutivo ha optado por concentrar las intervenciones a finales de agosto en el Congreso.

En el caso concreto de Robles, la ministra mantiene su intención de acudir posteriormente al Senado, aunque por el momento no existe una nueva fecha definida para esa comparecencia.

El PP acusa a Pedro Sánchez de “enjaular” a Margarita Robles tras cancelar su comparecencia

La decisión de Margarita Robles de no acudir al Senado también provocó una fuerte reacción del Partido Popular, que considera que el cambio de postura responde a una decisión de Pedro Sánchez.

Según informó EFE, fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostienen que Robles habría sido “invitada” por Moncloa a rectificar su postura inicial. En un comunicado, el PP afirmó que Sánchez ha decidido “enjaular” a su ministra y recuperó además una expresión atribuida al presidente en conversaciones con José Luis Ábalos, en las que se refería a Robles como “la pájara”.

Los populares también rechazaron que la ministra pueda presentarse como víctima de la situación y la definieron como “un peón más al servicio del sanchismo”, al tiempo que la acusaron de utilizar las mismas excusas que Sánchez para evitar el control parlamentario.

La polémica también alcanza a otros miembros del Ejecutivo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, está citado la próxima semana por la crisis de Ceuta y previsiblemente tampoco acudirá, mientras que Fernando Grande-Marlaska ya faltó este miércoles a su comparecencia en la Cámara Alta.