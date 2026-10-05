La filosofía empresarial de Amancio Ortega que impulsó el crecimiento de Zara e Inditex

Amancio Ortega convirtió a Zara e Inditex en referentes mundiales del sector textil, pero una de las ideas que se le atribuyen sobre su trayectoria empresarial parece alejarse de la búsqueda inmediata de beneficios: “Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero o ser rico”.

La reflexión fue recogida por la periodista Covadonga O’Shea en su libro Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara, publicado en 2008 y elaborado a partir de sus conversaciones con el fundador de Inditex. Posteriormente, la declaración también fue reproducida por Luis Lara y Jorge Mas en Por qué unas tiendas venden y otras no.

Desde que estas citas han salido a la luz se han convertido en una filosofía que une al producto y la innovación como el motor del crecimiento. Algo innegable, ya que la misma documentación de Inditex confirma el peso de Ortega en la historia de la compañía: comenzó su actividad empresarial en la fabricación textil en 1963, constituyó Confecciones Goa en 1972 y tres años después fundó Zara España, la primera sociedad de distribución y venta minorista del grupo.

La frase de Amancio Ortega sobre el dinero que recoge el libro de Covadonga O’Shea EFE

¿Cuál fue la filosofía de Amancio Ortega para hacer crecer Zara?

La visión empresarial de Ortega parte de una idea: los resultados financieros debían ser consecuencia de construir una compañía capaz de mejorar continuamente, y no el único objetivo de su actividad.

De ahí una de sus frases más conocidas: “No vale la pena ser empresario sólo para ser rico”. La declaración ha sido recogida desde hace años en publicaciones sobre su trayectoria y aparece vinculada al libro Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara, de Covadonga O’Shea. Una reseña publicada por Cinco Días en 2008 ya atribuía a Ortega esa idea. Cinco Días

Esa forma de entender la empresa encaja con otra de las afirmaciones aportadas: “Los resultados no son tan importantes, nunca los miro. Si acaso, al cabo de tres o cuatro meses, Pablo (Isla, entonces consejero delegado) me los enseña. Lo que hacemos es innovar y no mirar los resultados”.

El elemento central, por tanto, no sería ignorar la rentabilidad, sino evitar que los resultados a corto plazo sustituyan al producto y a la capacidad de innovar como prioridades de gestión.

De la fabricación textil a Zara: así empezó Amancio Ortega

La historia empresarial de Ortega comenzó bastante antes de la expansión internacional de Zara. Según los registros corporativos de Inditex, inició su actividad en el sector de la fabricación textil en 1963.

En 1972 creó Confecciones Goa, considerada por Inditex como la primera fábrica de confección del grupo. Tres años más tarde, en 1975, fundó Zara España, la primera sociedad dedicada a la distribución y venta minorista de lo que después se convertiría en Inditex.

Ortega llegó posteriormente a presidir Inditex y permaneció al frente de la presidencia hasta 2011. La documentación corporativa también lo identifica como fundador de la compañía y accionista de control.

La frase “Si he ganado tanto dinero ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero o ser rico” pone el foco precisamente en la diferencia entre el dinero como resultado y como propósito.

Ortega también explicaba que no revisaba los resultados inmediatamente y que prefería concentrarse en la innovación. No se trata de una afirmación reciente pronunciada en 2026, sino de reflexiones anteriores que han vuelto a circular en distintos medios durante este año.

Una de ellas aparece atribuida en publicaciones a la periodista Covadonga O’Shea, autora de Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara. Otras recopilaciones posteriores también reproducen la idea de que Ortega entendía el dinero como una consecuencia del crecimiento empresarial y no como el fin último. Xataka

¿Qué relación mantiene Amancio Ortega con Inditex?

- De Zara a Inditex: cómo el fundador construyó su éxito poniendo la innovación antes que los resultados EFE

Además de ser su fundador, Ortega conserva una participación mayoritaria en Inditex a través de sus sociedades de inversión.

La documentación corporativa disponible de la compañía cifra esa participación en un 59,294% del capital, canalizada a través de Pontegadea Inversiones y Partler Participaciones.

Ese vínculo permite distinguir dos cuestiones que a menudo aparecen mezcladas cuando se habla de su patrimonio: una es su participación en Inditex y otra, distinta, el conjunto de inversiones gestionadas mediante sus sociedades patrimoniales.