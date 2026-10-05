Sánchez ha anunciado el adelanto en una comparecencia en el palacio de la Moncloa.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales, antes previstas para el 2027. De ese modo, la nueva fecha para la votación será el domingo 29 de noviembre de 2026.

En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez, pese a asumir errores, ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la “ola ultraderechista” que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo “un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental”, informó la agencia de noticias EFE.

El presidente se ha mostrado optimista ante ello al asegurar que los españoles son un pueblo valiente, y ha garantizado que se va a “dejar la piel” para volver a conseguir la confianza de los ciudadanos.

Sánchez carga contra la oposición y reclama una mayoría progresista

Sánchez ha reivindicado su labor en una época en la que ha sido necesario afrontar “emergencias inéditas” y lidiar, ha dicho, “con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática” y con “élites económicas y sociales muy poderosas”.

“Una oposición -ha añadido- sin ningún sentido de Estado que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie”.

Ante ello, ha recordado que el Gobierno ha transferido a las autonomías más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, y construyeran vivienda, y que la respuesta ha sido, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comprar áticos y privatizar hospitales.

Ha defendido así las “medidas valientes” aprobadas para reforzar el Estado del bienestar sin sacrificarlo al “altar militar del 5%” -en referencia a las exigencia de gasto militar de EE.UU en la OTAN- y también para construir “un mundo mejor” frente a “tiranos”, “tecno-oligarcas” y “genocidas”.

El presidente admite errores y convoca elecciones adelantadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El presidente admite errores y pide el voto para continuar su proyecto

Al asumir que ha habido “errores”, ha admitido que el Gobierno no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, y de ahí la convocatoria de elecciones y una llamada a la movilización para dotarse de una mayoría más amplia progresista con el fin de “doblegar a las élites”, conquistar nuevos avances sociales y “seguir transformando” España.

En el capítulo de logros, ha resaltado que la labor del Gobierno ha permitido a España avanzar, convertirse en la economía que más crece y más empleo crea en la UE, haber aumentado el poder adquisitivo de los ciudadanos y reducido la desigualdad y la pobreza, ampliar becas, aumentar los permisos de maternidad y paternidad y mejorar los sistemas de salud y dependencia.

“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles”, ha asegurado antes de afirmar que, en el capítulo internacional, se ha apoyado a Ucrania, a la UE y a la ONU “en sus momentos más oscuros”.

Sánchez convocó una reunión extraordinaria a mediodía de este lunes del Consejo de Ministros para aprobar el decreto. (Fuente: Shutterstock).

Sánchez reivindica la gestión económica y la política exterior

En concreto, ha explicado que se ha denunciado a “genocidas cuando otros callaban combatiendo a los tiranos, a los tecno-oligarcas y también a los especuladores” o se ha duplicado la ayuda a la cooperación internacional “mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del PIB”.

Todo eso, a su juicio, ha hecho de España un referente mundial de paz, feminismo y prosperidad. Sánchez ha tenido palabras de agradecimiento para los partidos que, más allá de las diferencias, han permitido llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría social.

En una parte de esa mayoría ha reconocido que hay insatisfacción y les indigna “ ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos ”.

Por eso, tras informar al rey (lo hizo telefónicamente este domingo), ha anunciado la convocatoria de las elecciones para el 29 de noviembre y una reunión extraordinaria a mediodía de este lunes del Consejo de Ministros para aprobar el decreto correspondiente.