El Gobierno federal encabezó la primera entrega de credenciales a prestadores turísticos reconocidos.

Como respuesta a una menor afluencia turística en Tulum, marcada por una llegada extraordinaria de sargazo y altos costos para los negocios, y cuestionamientos sobre precios, movilidad y acceso a sus principales atractivos, el Gobierno federal reconoció a 195 prestadores de servicios con la primera entrega de credenciales oficiales en Parque del Jaguar.

La ocupación hotelera de Tulum marcó una baja de 6,98 puntos porcentuales: según datos del Sistema de Información Turística de Quintana Roo (Situr), la ocupación hotelera de Tulum fue de 69,88% entre enero y mayo de 2026, frente a 76,86% en el mismo periodo de 2025. Se trata de un escenario que afecta sobre todo a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios.

Ante este contexto, el Gobierno federal lanzó el Plan Tulum Renace y, como parte del objetivo de reimpulsar el turismo, comenzó la credencialización que permitirá identificar mediante código QR a prestadores autorizados y dar mayor certeza a visitantes.

El acto estuvo a cargo de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa.

La Sectur entregó 195 credenciales a prestadores de servicio turístico del Parque del Jaguar. Secretaría de Turismo México

Qué son las credenciales para prestadores

Como parte del plan, la secretaria de Turismo encabezó la entrega de las primeras 195 credenciales a prestadores de servicios turísticos del Parque del Jaguar.

El proceso continuará con una nueva convocatoria con el objetivo de llegar a 600 prestadores oficiales. La credencialización contempla un espacio fijo para comercializar servicios dentro del parque, y los visitantes podrán consultar a los prestadores oficiales mediante un código QR disponible en plataformas oficiales y accesos principales.

Qué es el Plan Tulum Renace

El Gobierno de México presentó en julio el Plan Tulum Renace, que contempla 10 líneas de acción. Entre las medidas anunciadas: