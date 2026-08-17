El PP exige un mando único y el retorno de todos los inmigrantes a Marruecos: “Es necesaria una actuación urgente”.

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con once medidas para abordar la situación generada en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes. Entre sus principales propuestas figuran la creación de un mando único para coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, además del retorno a Marruecos de quienes hayan entrado de forma irregular.

La iniciativa ha sido presentada por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha reclamado una respuesta inmediata ante lo que la formación considera una crisis de seguridad nacional, soberanía e integridad territorial. “Es necesaria una actuación inmediata y urgente”, ha señalado.

El PP presenta en el Congreso una proposición para pedir el mando único en Ceuta. Fuente: EFE EFE / Toni Galan

El PP reclama un mando único para recuperar el control en Ceuta

La proposición plantea un plan nacional de normalización que incluya un refuerzo de los efectivos de seguridad y de las Fuerzas Armadas bajo un mando único. El objetivo, según el PP, es recuperar la normalidad en la ciudad autónoma mediante una actuación coordinada por el Estado.

La formación también reclama un refuerzo jurídico y material de la frontera, con más medios tecnológicos y una reforma de la legislación de extranjería que permita rechazar en frontera las entradas irregulares por vía marítima.

Retorno a Marruecos y refuerzo europeo de la frontera

Entre las medidas más destacadas figura la petición de que todas las personas que entraron irregularmente en Ceuta el pasado 30 de julio, tanto adultos como menores, sean devueltas a Marruecos. El PP también reclama una mayor implicación de la Unión Europea mediante el despliegue de Frontex.

Además, Gamarra ha exigido responsabilidades al Gobierno por su gestión de la crisis y ha cuestionado que Pedro Sánchez no haya interrumpido sus vacaciones pese a la situación en la ciudad. “Ahí sigue en su hamaca, con sus bermudas”, ha afirmado.

El Gobierno habilita 1500 plazas de acogida temporal en Ceuta ante la presión migratoria. Fuente: EFE Mohamed Siali

El Gobierno habilita 1500 plazas para aliviar la presión migratoria

Mientras el PP reclama medidas de control y retorno, el Gobierno ha anunciado la habilitación inmediata de 1500 plazas temporales de acogida en cuatro emplazamientos de Ceuta para descongestionar el sistema de atención a migrantes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el Ejecutivo está actuando “cumpliendo estrictamente el marco de la legalidad vigente” y ha señalado que la respuesta debe combinar la atención humanitaria con el cumplimiento de las normas nacionales y europeas.

El PP, por su parte, ha solicitado la comparecencia urgente de las ministras de Sanidad, Inclusión y Migraciones y Juventud e Infancia para que expliquen la gestión de la emergencia en Ceuta.