La inflación en España subió siete décimas de julio a agosto de 2026, desde el 3,6% al 4,3%.

En España, la inflación interanual pasó del 3,6% en julio al 4,3% en agosto, hasta situarse en el mismo nivel que la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según los datos publicados este martes por el organismo.

Según la información recogida por EFE, en el conjunto de la OCDE, la inflación también subió al 4,3% en agosto, desde el 4,1% registrado en julio. El alza estuvo impulsada principalmente por el fuerte repunte de los precios de la energía.

La inflación general aumentó en 23 de los 38 países que integran la organización. Mientras tanto, se mantuvo estable o prácticamente estable en doce y solamente disminuyó en Estonia, Eslovaquia y Turquía.

A pesar de esta caída, Turquía continúa registrando la tasa más elevada, con una inflación del 31,5% en agosto, tres décimas menos que en julio. También se situaron por encima del 5% Colombia (6,2%), Lituania (6,1%) e Islandia (5,6%).

En el conjunto de la OCDE, la inflación subió al 4,3% en agosto, en comparación al 4,1% registrado en julio Freepik

Los precios de la energía impulsan la subida de la inflación

La inflación energética de la OCDE se disparó al 13,6% interanual en agosto, frente al 11,6% de julio, con aumentos en 28 de los 37 países para los que había datos disponibles.

En España, Australia, Bélgica, Dinamarca, Italia y Turquía, el incremento de la inflación energética fue superior a cinco puntos porcentuales.

En contraste, la inflación de los alimentos continuó moderándose y cayó al 2,8%, desde el 3,2% registrado en julio. Este es el nivel más bajo desde julio de 2021. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se mantuvo estable en el 3,6% por tercer mes consecutivo.

Cómo evolucionó la inflación en el G7 y la zona euro

En los países del G7, foro conformado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón, la inflación general apenas varió y se situó en el 3,1% en agosto, frente al 3% de julio.

La inflación energética alcanzó el 14% en este grupo, aunque el incremento fue compensado parcialmente por la moderación de los precios de los alimentos. Su inflación cayó al 1,9%, el nivel más bajo desde octubre de 2024. La energía fue el principal factor detrás del aumento de los precios en Italia, Francia y Reino Unido.

Por otro lado, en la zona euro, la inflación medida a través del índice armonizado de precios al consumo subió al 3,2% en agosto, desde el 3% de julio. A su vez, la inflación energética se disparó al 14,3%, su nivel más alto desde enero de 2023.

En la eurozona, la inflación subió al 3,2% en agosto, respecto al 3% de julio. Freepik.

La inflación de la zona euro podría volver a subir en septiembre

La estimación preliminar de Eurostat apunta a una nueva aceleración de la inflación en septiembre, hasta el 3,8%, lo que supone un aumento de 0,6 puntos porcentuales.

En caso de que se confirme esta cifra, la inflación de la zona euro alcanzaría su nivel más alto desde septiembre de 2023. Asimismo, la inflación energética habría llegado al 18,8%, mientras que la subyacente se habría mantenido en torno al 2,5%.

Por otro lado, en el G20 la inflación interanual aumentó al 4,1% en agosto, frente al 3,9% de julio. En India subió hasta el 5%, mientras que en China e Indonesia alcanzó el 0,8% y el 3,2%, respectivamente. En cambio, la inflación cayó en Argentina y Brasil y se mantuvo prácticamente estable en Arabia Saudí y Sudáfrica.