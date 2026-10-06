El costo de mantenimiento y reparación de vehículos acumula subidas interanuales en el país.

Mantener un vehículo personal en España se encarece año tras año, y las familias lo sienten directamente en sus bolsillos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) viene registrando subas interanuales relevantes en el costo de conservación y reparación de turismos, una tendencia que el mecánico Enrique Álvarez, al frente de Talleres Piba, en Daimiel, Ciudad Real, enfrenta todos los días en su taller.

Una reparación relacionada con el airbag de un automóvil con apenas 89.000 kilómetros lo llevó a lanzar una frase tajante: “En cinco años nadie va a poder mantener un coche financieramente hablando”.

Para Álvarez, el verdadero problema ya no pasa por comprar un coche, sino por asumir el precio de sus averías .

Una pieza de 80 euros que pasó a costar 480

El vehículo mostrado por Álvarez presentaba un fallo en el anillo o carrete del airbag del volante, ya que los cables internos se habían deteriorado con el uso habitual.

Según la explicación del mecánico, recogida por el medio Vox Populi, antes era posible sustituir esa pieza por unos 80 euros, porque se trataba de un componente independiente.

Enrique Álvarez mostró una reparación realizada en su taller de Ciudad Real. Facebook (Talleres Piba)

Sin embargo, en el caso que llegó a su taller, la solución disponible exigía reemplazar toda la centralita, un módulo completo que costaba aproximadamente 480 euros. La diferencia equivale seis veces el precio de la pieza que antes se cambiaba por separado.

Tornillos que se deforman y piezas de menor duración

Durante el montaje, Álvarez se encontró con otro contratiempo al intentar reutilizar los tornillos originales de fábrica. Varios terminaron deformándose al aplicarles la fuerza de apriete recomendada, pese a ir roscados directamente sobre plástico.

“¿Es posible que sea tan malo el material de los tornillos que se redondeen así?“, se preguntó el mecánico, que cuestionó que piezas de ese tipo se deterioraran durante una intervención habitual.

El profesional ya había advertido de que muchas piezas actuales redujeron su duración casi un 300% respecto a los estándares de antaño. De todos modos, esta experiencia corresponde al vehículo mostrado y no es prueba de que todos los automóviles actuales utilicen materiales de menor calidad.

El costo del taller también sube en España

La preocupación de Álvarez coincide con un aumento medible en los servicios de reparación.

Datos del INE recopilados por Fagenauto señalaron que los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos registraron en julio de 2026 un aumento del 4% interanual, mientras que entre enero y julio la factura del taller acumulaba una suba del 2,9%.

El futuro del mantenimiento automotor, según Álvarez

Para Álvarez el escenario es claro: “¿Cómo vas a tener coche si te compras uno nuevo, te gastas más de 40.000 euros y a los cinco años tienes que empezar a echarle averías de 500 euros?“.

El costo de mantenimiento de los vehículos aumentó en España durante 2026. Magnific

El mecánico advierte que, si las marcas no cambian el rumbo, las calles podrían terminar recordando a las de los años 60, cuando conducir era un privilegio reservado solo para los más ricos.

La reparación expuesta ilustra un problema que, según su experiencia en el taller, se repite cada vez más: cuando una pieza deja de venderse o sustituirse de forma individual, el propietario termina pagando por un conjunto completo, lo que multiplica el costo de la reparación.