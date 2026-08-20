Bruselas insiste en su “expectativa” de que España devuelva a todos los migrantes de Ceuta incluidos los menores.

La Comisión Europea reiteró este jueves su “expectativa” de que todos los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio sean devueltos, aunque matizó que “hay que garantizar la protección de las personas vulnerables”. El organismo se pronunció así ante los planes del Gobierno de España de trasladar a 500 niñas desde el enclave a la península.

“Es deber de la nación, en este caso de las autoridades españolas, velar por ello”, señaló el portavoz de Interior y Migraciones comunitario, Markus Lammert, que recordó las declaraciones del Gobierno español en las que se manifestó “una clara expectativa de que todos los migrantes que han entrado ilegalmente en Ceuta sean devueltos”.

Las expectativas de la Comisión Europea con respecto a la devolución de migrantes de Ceuta a Marruecos. Fuente: EFE Reduan

Qué dice la Comisión Europea sobre la devolución de los menores

Lammert precisó que la Comisión está “en contacto con las autoridades españolas para obtener más información” sobre el plan de traslado de las niñas y que, por el momento, no podía confirmar que el Gobierno hubiera tomado ninguna decisión al respecto.

El portavoz ya había señalado el pasado martes que el derecho comunitario avala la devolución también de los menores de edad que ingresaron en Ceuta, cifrados por la Policía Nacional en más de 2.000. Sobre el retorno del conjunto de los migrantes, aseguró que la Comisión trabaja “intensamente” tanto con España como con Marruecos para que se lleve a cabo “con pleno respeto” a los derechos.

En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja desde este martes en el traslado urgente a la península de las 500 niñas que permanecen en el enclave desde la entrada masiva del 30 de julio, dentro de un plan de choque coordinado con la ciudad autónoma.

Por qué Vivas critica el traslado dentro de Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, reclamó por su parte al Gobierno que ponga “los medios suficientes” en Extranjería, Asilo y Policía para agilizar las resoluciones sobre las personas que entraron el 30 de julio. Y advirtió de que trasladarlas del asentamiento del Trampolín a otros puntos de la ciudad “no es tener voluntad de arreglar el problema”.

Vivas se pronunció así, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al ser preguntado por el traslado de las personas que permanecían en la playa del Trampolín a dos carpas instaladas por el Ministerio. A su juicio, la respuesta del Estado debe centrarse en acelerar los procedimientos administrativos y adoptar las resoluciones “al momento”.

El presidente ceutí reclamó además que una delegación de la Oficina de Asilo y Refugio se desplace de forma permanente a Ceuta para agilizar las solicitudes de protección internacional. Consideró insuficiente que ese organismo haya pasado de reunirse una vez al mes a hacerlo semanalmente: “Lo que tendría que estar es la oficina aquí (...) para que los expedientes estuvieran tramitándose al momento”, defendió.