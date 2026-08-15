Las fuerzas de seguridad marroquíes interceptaron este sábado a 148 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que pretendían cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) a la ciudad española de Ceuta. Con ello frustraron un nuevo intento de salto masivo que se había convocado a través de las redes sociales.

Según fuentes de seguridad citadas por EFE, de las 148 personas interceptadas, 128 eran originarias de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí. Muchas portaban picos y otras herramientas supuestamente destinadas a ayudarles a saltar la valla fronteriza del enclave.

Los controles efectuados por las fuerzas marroquíes para evitar un segundo ingreso masivo a Ceuta. EFE

Cómo actuaron las fuerzas marroquíes en la frontera

Los agentes cargaron contra cientos de migrantes en unas colinas situadas a unos tres kilómetros de la frontera, en las afueras de Fnideq. Durante las cargas, según constató EFE, emplearon gases lacrimógenos y contaron con el apoyo de helicópteros, drones y perros policía.

A lo largo de la jornada se sucedieron varios intentos de cruce, en su mayoría de migrantes subsaharianos, que las fuerzas marroquíes fueron frustrando. Los agentes siguieron desplegados después en la zona para localizar a los grupos que permanecían escondidos.

Miles de efectivos participan en el dispositivo de seguridad organizado por Rabat para impedir el cruce masivo que había sido convocado para este sábado, en un despliegue de una magnitud poco habitual en la zona.

Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes. EFE

Cuántas personas siguen en Ceuta tras la entrada masiva

El nuevo intento se produce dos semanas después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron a pie y a nado al enclave español. Según las cifras que maneja el Gobierno, aquellos días accedieron más de 80.000 personas.

Las estimaciones sitúan actualmente entre 5.000 y 8.000 las personas que continúan dispersas por distintos puntos de Ceuta. Para atenderlas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prepara la puesta en marcha de varios centros provisionales de acogida, cuya ubicación se está definiendo ante las reducidas dimensiones de la ciudad.

El balance de aquella jornada sigue siendo objeto de recuento. La ONG Caminando Fronteras eleva a 141 los fallecidos, de los que documenta 78 en el lado español y 63 en el marroquí, la mayoría por ahogamiento al intentar llegar a nado o por aplastamiento en los cruces por tierra.

Con información de: EFE