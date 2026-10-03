El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura este sábado el Foro La Toja, en medio del debate abierto en torno a la crisis de la vivienda y las especulaciones sobre la posibilidad de un adelanto electoral.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Pedro Sánchez convocar elecciones y ha afirmado que España tiene “el derecho a decidir ya”. El dirigente popular ha defendido esta petición durante la conferencia final del Foro La Toja, un día después de que el Congreso rechazara dos decretos leyes del Gobierno en materia de vivienda.

Feijóo ha situado la vivienda como uno de los principales ejes de su discurso y ha afirmado que es el símbolo del fracaso de Sánchez. Frente a la situación actual, ha reiterado su compromiso de presentar, si llega a la Moncloa, un plan de vivienda que, según ha asegurado, sería aprobado durante el primer mes de su hipotético Gobierno, informó este sábado la agencia de noticias EFE.

Feijóo pide a Sánchez que deje de “amagar” con elecciones

El líder del PP ha reclamado al presidente del Gobierno que no siga planteando la posibilidad de adelantar las elecciones sin convocarlas. “ Solo queda una salida, que los ciudadanos tomen la palabra cuanto antes. El presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo. España tiene el derecho a decidir ya ”, ha recalcado.

Feijóo ha asegurado que su petición no responde al “revanchismo”, sino a que el país “no aguanta más”. También ha criticado la estrategia del Ejecutivo tras el rechazo de los decretos sobre vivienda y ha acusado a Sánchez de intentar mantener “la calle crispada”, dividir a los ciudadanos y “alentar el caos e intentar movilizar a su lado del muro sobre las cenizas del país”.

Feijóo promete que si gobierna, presentará un plan de vivienda que aprobaría en el plazo de un mes. Shutterstock

La vivienda se convierte en uno de los ejes del discurso del PP

En su intervención, Feijóo ha defendido que el problema de la vivienda solo puede resolverse mediante la construcción. El dirigente popular ha presentado este asunto como una muestra de la gestión del Ejecutivo y ha reiterado que, si gobierna, elaborará un plan que someterá a los agentes sociales, los partidos políticos y el sector.

Según ha explicado, su propuesta incorporará las alegaciones que se planteen durante ese proceso y se aprobará durante el primer mes de su hipotético Gobierno. Feijóo ha calificado la vivienda como “el símbolo del fracaso de Sánchez” y ha cuestionado los dos decretos que el Gobierno pretendía sacar adelante.

Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya". Fuente: Shutterstock Shutterstock

Feijóo contrapone su modelo reformista al de Sánchez

El líder del PP también ha criticado la situación política y económica de España y ha cuestionado que el Ejecutivo gobierne sin nuevos Presupuestos y mediante decretos. A su juicio, los decretos sobre vivienda rechazados por el Congreso fueron “una maniobra política”.

Frente a lo que ha definido como un modelo “populista” protagonizado por Sánchez, Feijóo ha defendido un modelo “reformista” centrado en la reconstrucción de la economía y la atención a los ciudadanos. También ha prometido buscar una fórmula legal que obligue a disolver las Cortes si, tras una primera prórroga presupuestaria, no se aprueban nuevas cuentas del Estado.

Durante su discurso, el líder del PP ha hecho además referencia a la situación en Ceuta y ha afirmado que “ninguna maniobra electoral hará olvidar que una parte de España sigue ocupada más de dos meses después”.