El decreto establece que en cada circunscripción provincial se elegirán cuatro senadores.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes 6 de octubre el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, por el que quedan disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado y se convocan elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026.

La norma entra en vigor el mismo día de su publicación. El decreto fue expedido por el rey Felipe VI a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la deliberación del Consejo de Ministros del 5 de octubre.

La publicación convierte así en oficial la convocatoria electoral anunciada el día anterior por Sánchez y pone en marcha el calendario para la elección de las nuevas Cortes Generales.

La publicación del BOE convierte así en oficial la convocatoria electoral.

Elecciones generales 2026: cuándo se vota y cuándo empieza la campaña

Las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026, según establece expresamente el artículo 2 del real decreto.

6 de octubre de 2026 : entra en vigor el real decreto y quedan disueltos el Congreso y el Senado.

13 de noviembre de 2026: comienza la campaña electoral a las 00:00 horas.

27 de noviembre de 2026: finaliza la campaña electoral a las 24:00 horas.

29 de noviembre de 2026: se celebran las elecciones generales.

Tras la votación, las nuevas Cámaras se reunirán por primera vez en sus sesiones constitutivas el 23 de diciembre a las 10:00 horas, de acuerdo con el artículo 5 del decreto.

Cuántos diputados se elegirán el 29 de noviembre

Los ciudadanos elegirán los 350 diputados del Congreso, distribuidos entre las circunscripciones que establece la legislación electoral.

Madrid será la circunscripción con mayor representación, con 38 diputados, seguida de Barcelona, con 32, y Valencia, con 16. Alicante y Sevilla tendrán 12 escaños cada una.

El anexo del Real Decreto 806/2026 recoge el número concreto de diputados que corresponde a cada provincia y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Cuántos senadores se elegirán en las elecciones generales

El decreto establece que en cada circunscripción provincial se elegirán cuatro senadores, mientras que Gran Canaria, Mallorca y Tenerife elegirán tres cada una. Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma elegirán uno por circunscripción.

Ceuta y Melilla elegirán, por su parte, dos senadores cada una. Con este sistema se elegirán directamente 209 senadores en las urnas.

A estos se sumarán posteriormente los senadores designados por las comunidades autónomas conforme al sistema previsto para la Cámara Alta.

Las elecciones se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y por su normativa de desarrollo, tal como recoge el propio decreto.

Cambia el reparto de escaños: Madrid gana un diputado y Cádiz pierde uno

El reparto de escaños para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 introduce solo dos cambios respecto a los comicios de 2023. Madrid pasa de 37 a 38 diputados, mientras que Cádiz baja de 9 a 8 representantes.

Ambas son las únicas circunscripciones que modifican su representación en el Congreso. El reparto figura en el real decreto de disolución de las Cortes y convocatoria electoral publicado en el BOE y se realiza conforme al artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Las elecciones se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del LOREG. Fuente: EFE J.J. Guillén

Este es el reparto de diputados por circunscripción:

Albacete 4 Alicante/Alacant 12 Almería 6 Álava 4 Asturias 7 Ávila 3 Badajoz 5 Baleares 8 Barcelona 32 Bizkaia 8 Burgos 4 Cáceres 4 Cádiz 8 Cantabria 5 Castellón 5 Ciudad Real 5 Córdoba 6 A Coruña 8 Cuenca 3 Gipuzkoa 6 Girona 6 Granada 7 Guadalajara 3 Huelva 5 Huesca 3 Jaén 5 León 4 Lleida 4 Lugo 4 Madrid 38 Málaga 11 Murcia 10 Navarra 5 Ourense 4 Palencia 3 Las Palmas 8 Pontevedra 7 La Rioja 4 Salamanca 4 Santa Cruz de Tenerife 7 Segovia 3 Sevilla 12 Soria 2 Tarragona 6 Teruel 3 Toledo 6 Valencia 16 Valladolid 5 Zamora 3 Zaragoza 7 Ceuta 1 Melilla 1

En total se elegirán 350 diputados. Además, en las elecciones se escogerán directamente 209 senadores, mientras que el resto serán designados por los parlamentos autonómicos.