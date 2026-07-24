El Congreso y el Senado buscan nuevos trabajadores: estos son los requisitos que exigen

El Congreso de los Diputados y el Senado abrieron una nueva convocatoria de empleo público para incorporar personal al Cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales. El período para presentar las solicitudes comenzó a las 10:00 horas del 24 de julio y permanecerá abierto hasta las 10:00 horas del 14 de agosto de 2026, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La oferta contempla 40 plazas, de las cuales cuatro están reservadas para personas con discapacidad, y está dirigida a quienes cumplan con los requisitos académicos y administrativos establecidos en la convocatoria oficial.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Congreso y el Senado?

Para participar en la oposición conjunta, los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad española .

Ser mayor de 18 años .

Contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o una titulación equivalente.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni encontrarse inhabilitado para ejercer funciones públicas.

Reunir las condiciones psicofísicas necesarias para desempeñar el puesto.

La solicitud deberá presentarse exclusivamente por vía electrónica mediante el formulario habilitado en las páginas web del Congreso de los Diputados y del Senado, donde también se pueden adjuntar los documentos requeridos y completar el registro de la inscripción.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en el Congreso y el Senado? EFE

Los derechos de examen tienen un coste general de 15 euros, aunque la convocatoria contempla exenciones para determinados colectivos, entre ellos personas con discapacidad, demandantes de empleo que cumplan los requisitos, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género y familias numerosas.

¿Cómo será el proceso de selección?

La oposición constará de dos pruebas obligatorias y eliminatorias, que se celebrarán en un mismo acto y comenzarán a partir de septiembre de 2026.

El primer ejercicio consistirá en un test psicotécnico de 100 preguntas para evaluar aptitudes como razonamiento, memoria, atención, organización y capacidad verbal. El segundo será un cuestionario de 100 preguntas sobre el temario oficial de la convocatoria. En ambos casos habrá cuatro opciones de respuesta y solo una será correcta.

Fuente: EFE EFE / Juan Carlos Hidalgo

Cada examen se calificará sobre 100 puntos. Las respuestas correctas sumarán un punto, mientras que las incorrectas restarán un tercio del valor de una respuesta acertada. Para superar cada ejercicio será necesario obtener al menos 50 puntos.

¿Dónde inscribirse?

Los interesados pueden completar la inscripción a través del formulario oficial de presentación de instancias, disponible en la sección de convocatorias del Senado y del Congreso.