La planta de Sestao lleva más de una década en funcionamiento: abrió sus puertas en 2013. Imagen ilustrativa.

La histórica fábrica de cadenas industriales para barcos de Vicinay, situada en Sestao (Bizkaia), atraviesa un proceso de reestructuración que pone en riesgo 60 puestos de trabajo. La dirección de la compañía ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a casi la mitad de sus trabajadores, en el marco de una negociación que todavía sigue abierta.

La empresa también ha propuesto un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para el conjunto de los trabajadores, mientras el comité reclama un plan de viabilidad y medidas que eviten los despidos.

Vicinay cuenta con una extensa trayectoria industrial. La sociedad matriz nació en 1929 bajo el nombre de Hijos de Vicinay, según la información corporativa de la propia compañía. Desde entonces, su actividad se ha centrado en la fabricación de cadenas y sistemas de amarre para los sectores naval y marítimo. Por su parte, la planta de Sestao lleva más de una década en funcionamiento: abrió sus puertas en 2013, un año después de que la empresa construyera las nuevas instalaciones.

Vicinay plantea despedir a 60 trabajadores de su fábrica de Sestao

La propuesta de la dirección afecta a una plantilla de 128 trabajadores y supone la posible eliminación de casi el 47% de los puestos de trabajo. El fabricante de cadenas y sistemas de amarre para el sector naval y marítimo comunicó las medidas al comité después de analizar la situación del mercado.

Según informó Europa Press el 22 de octubre, la empresa justificó el ajuste por las dificultades del mercado y por la necesidad de reducir temporal y definitivamente la capacidad productiva de la planta. La compañía ya había trasladado al comité, el 22 de septiembre, que debía adoptar medidas para asegurar su viabilidad futura después de perder un pedido importante.

Los sindicatos rechazan los despidos y cuestionan que la pérdida de ese contrato justifique una reducción de personal de esta magnitud. Desde el inicio de las consultas, la representación de los trabajadores reclama un plan industrial que permita recuperar los encargos y mantener la actividad en Sestao.

La fábrica de Vicinay en Sestao (Bizkaia) afronta un posible ajuste que contempla 60 despidos y un ERTE para toda la plantilla. Fuente: Wikimedia Commons/ Josi

La empresa propone paralizar la producción hasta agosto de 2027

La dirección también ha propuesto un ERTE que alcanzaría a toda la plantilla y supondría detener la producción entre el 14 de diciembre de 2026 y el 1 de agosto de 2027, según la información publicada por NAIZ el 23 de noviembre.

La medida afectaría a los 128 trabajadores de la fábrica. De acuerdo con esa información, durante la reunión negociadora del lunes 23 de noviembre la empresa mantuvo su propuesta de reducción de empleo y abordó la posibilidad de incorporar bajas voluntarias y prejubilaciones al expediente.

La plantilla reclama conocer qué ocurrirá después de ese periodo de inactividad y exige un plan de viabilidad que garantice el futuro de la fábrica. El comité también pide que se estudien alternativas para evitar que la reestructuración termine con la salida de casi la mitad de los empleados.

Vicinay abre la puerta a las bajas voluntarias

En la última reunión, la dirección aceptó estudiar salidas voluntarias y solicitó a los sindicatos una lista de 60 trabajadores dispuestos a abandonar la compañía. No obstante, se reservó la posibilidad de vetar algunos nombres si considera que esos puestos son necesarios para mantener la actividad futura.

La propuesta de indemnización también cambió. Para los trabajadores de hasta 62 años, la empresa ofreció 23 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensualidades. Para quienes tengan 63 años o más, planteó las condiciones del mínimo legal: 20 días por año y un límite de 12 mensualidades.

El comité considera difícil reunir 60 bajas voluntarias en el plazo planteado y ha pedido más tiempo para negociar. Según NAIZ, las partes tienen previsto volver a reunirse el 30 de noviembre y manejan el 7 de diciembre como fecha provisional para cerrar las consultas del ERE.