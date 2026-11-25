Con solo 15 años, Daniel Zaragoza dejó una formación profesional de electrónica que no le gustaba y eligió ser fontanero por una frase que escuchó durante una reforma en casa de sus padres. Años después, él mismo cuenta que aquella decisión que marcó su vida se tomó sin vocación y por una razón económica.

Según relató en un vídeo de TikTok (@el.camino.del.autor), estaba muy perdido y no sabía a qué quería dedicarse. Su historia se suma a un debate cada vez más presente sobre el peso real de los oficios técnicos frente a las carreras tradicionales.

Una frase en plena obra que cambió el rumbo de su vida

Zaragoza recordó que en su casa estaban haciendo obras y que uno de los trabajadores soltó una frase que lo marcó: “El fontanero es el que más dinero gana de la obra”. Esa observación, dicha al pasar y que él repite, bastó para que el adolescente tomara una decisión.

“Dije bueno, ya que tengo que trabajar de algo me voy a hacer fontanero”, contó. No buscaba una pasión ni una forma de ayudar a otros, sino resolver el problema de qué hacer con su futuro.

A los 15 años dejó la formación profesional de electrónica y se convirtió en fontanero. Fuente: Imagen ilustrativa generada con IA

Una elección por dinero y sin vocación

Con la perspectiva del tiempo, reconoce que no hubo “ni un ápice de vocación”. Aceptó que debía trabajar en algo “simplemente por dinero”, sin pensar en lo que implicaba esa elección.

Tampoco midió el alcance de su decisión, porque iba a dedicar a ese oficio “más de 40 años de mi vida”, según sus propias palabras.

Por qué los oficios técnicos ofrecen oportunidades

Durante décadas se promovió la formación universitaria como único camino hacia la prosperidad, lo que dejó un vacío en los oficios técnicos, según informó El Español. Esa falta de profesionales cualificados ha elevado la demanda y el valor de sus servicios.

A ello se suman la estabilidad que da un trabajo siempre necesario, una formación profesional más corta que un título tradicional y la posibilidad de abrir un negocio propio con experiencia.