La plantilla de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) ratificó el preacuerdo que cierra el ERE, que finalmente afectará a 147 trabajadores, 23 menos que los 170 que preveía la empresa al inicio. Imagen: Magnific.

La plantilla de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) ratificó el preacuerdo que cierra el ERE, que finalmente afectará a 147 trabajadores, 23 menos que los 170 que preveía la empresa al inicio. Los afectados saldrán de la compañía el 25 de noviembre.

En la votación participaron 381 trabajadores: 377 votaron a favor, dos en contra, uno en nulo y uno en blanco. Con ese resultado se desconvocó la huelga que la plantilla había aprobado contra el expediente.

Cuánto cobrará cada trabajador

Quienes tengan 10 años o más de antigüedad recibirán la indemnización correspondiente al despido improcedente, con un máximo de 33 días por año trabajado y un tope de 24 mensualidades. Es el grupo al que se refiere el acuerdo cuando habla de esa equiparación.

Para el resto, el preacuerdo fija 31 días por año trabajado sin tope, con importes mínimos que van de 5000 euros para quienes tienen hasta tres años de antigüedad a 14.000 euros para quienes llevan entre siete y diez. Por eso no todos cobrarán lo mismo. De los 147 afectados, 85 son personal directo y 62, indirecto.

Del conflicto a la huelga desconvocada

A principios de noviembre, la plantilla aprobó ir a la huelga en los tres centros de trabajo de Motilla del Palancar, con 333 votos a favor y 36 en contra. La empresa mantenía entonces los 170 despidos.

Días después, la compañía planteó rebajar las indemnizaciones del ERE anterior y la plantilla se preparaba para votar una huelga indefinida desde el 20 de noviembre. La negociación posterior redujo los despidos y permitió desconvocar la medida.

El segundo ERE en poco más de un año

La planta ya había pasado por otro expediente: un año antes, Mahle anunció un ERE con 550 despidos que, tras la negociación sindical, quedó en 466. La compañía completó en marzo la salida de los últimos 150 afectados.

Según CCOO, la empresa atribuye el ajuste a causas productivas y organizativas ligadas a la crisis del automóvil eléctrico y a la falta de nuevos proyectos. El caso se suma a otros ajustes industriales recientes, como el cierre de la fábrica de Nidec en Barcelona, que deja en incertidumbre a cerca de 100 empleados.