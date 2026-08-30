Es oficial | El Gobierno invertirá miles de millones en la mayor renovación naval en décadas: adquiere 37 buques de guerra y 4 submarinos.

España ha puesto en marcha uno de los mayores procesos de renovación de su flota naval en décadas. El plan, impulsado por el Gobierno y ejecutado a través del Ministerio de Defensa, contempla la construcción de nuevos buques de guerra, submarinos S-80 y unidades de apoyo logístico con el objetivo de reforzar las capacidades operativas de la Armada española y adaptarlas a los nuevos escenarios estratégicos.

El programa incluye tanto la incorporación de nuevas unidades como la modernización de buques ya en servicio. Según información procedente de fuentes especializadas del sector de defensa, la inversión global se reparte en distintos proyectos a medio y largo plazo, con calendarios de entrega que se extienden hasta la próxima década.

El Gobierno invertirá miles de millones en la mayor renovación naval en décadas: adquiere 37 buques de guerra y 4 submarinos. EFE / Marcial Guillén

Submarinos que la Armada española va a incluir

Uno de los pilares del plan consiste en la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80, diseñados por la empresa pública Navantia. Estas unidades constituyen un avance tecnológico significativo en cuanto a capacidades de sigilo, autonomía y sistemas de combate.

El primero de ellos, el Isaac Peral, fue entregado a la Armada en noviembre de 2023 y ya se encuentra en fase operativa. El segundo, el S-82 Narciso Monturiol, fue botado en julio y su entrega está estipulada para 2026. A este le seguirán el S-83 Cosme García, programado para 2028 y el S-84 Mateo García de los Reyes, cuya incorporación se anticipa en 2030.

Con la puesta en servicio de estos submarinos, la Armada pretende fortalecer su capacidad de disuasión y vigilancia en un contexto de creciente exigencia en el ámbito marítimo y de seguridad internacional.

El Gobierno invertirá miles de millones en la mayor renovación naval en décadas: adquiere 37 buques de guerra y 4 submarinos. Navantia

Futuros proyectos de construcción y modernización de buques de guerra

El plan de renovación no se restringe únicamente a los submarinos. La Armada también está progresando en la edificación de cinco fragatas F-110, concebidas como plataformas multimisión con capacidades avanzadas en guerra antiaérea, antisubmarina y de superficie. La primera unidad está programada para 2028 y el resto será entregado de forma escalonada hasta 2032.

Paralelamente, las actuales fragatas F-100 serán objeto de un proceso de modernización que permitirá extender su vida útil hasta finales de la década de 2040. Estas medidas buscan mantener un equilibrio operativo entre las nuevas incorporaciones y los buques que ya se hallan en servicio.

A este conjunto se añaden dos nuevos buques de acción marítima con capacidades antisubmarinas, que incrementarán la flota actual de este tipo de unidades.

¿Cuánto costará invertir en buques de apoyo y logística?

En el ámbito del apoyo logístico, el Ministerio de Defensa ha aprobado la construcción de un nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate, que reemplazará al A-14 Patiño. Este proyecto, que se desarrollará en los astilleros de Navantia en Ferrol, cuenta con un presupuesto de 650 millones de euros y tiene como horizonte operativo el año 2030.

Además, el plan incluye nuevos buques hidrográficos, la modernización de cazaminas mediante la actualización de sistemas de detección y mando y la incorporación de un buque de guerra electrónica, destinado a misiones de inteligencia y apoyo tecnológico.

Estas inversiones forman parte del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, presentado por el Gobierno en abril y buscan reforzar tanto la capacidad militar como la industria naval española.

Con información de EFE