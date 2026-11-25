Cuando una persona fallece y deja una vivienda, una cuenta bancaria u otros bienes en el extranjero, sus familiares pueden preguntarse qué legislación deben aplicar para repartir la herencia. En España, el Reglamento (UE) 650/2012 establece las reglas para resolver estas sucesiones internacionales y determinar qué autoridades pueden intervenir y qué ley regula el destino del patrimonio.

La norma europea establece, como regla general, que la sucesión completa se rige por la legislación del país donde el fallecido tenía su residencia habitual en el momento de morir. Por lo tanto, una propiedad situada en otro Estado no implica necesariamente que deba repartirse conforme a las leyes de ese territorio: también hay que tener en cuenta dónde vivía el causante y si había elegido expresamente la legislación de otro país.

Qué ley determina quién hereda los bienes que el fallecido tenía en el extranjero

El artículo 21 del Reglamento 650/2012 establece que la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será, en principio, la del Estado en el que el fallecido tuviera su residencia habitual en el momento de morir. Esta regla se aplica tanto a los bienes muebles, como el dinero depositado en una cuenta bancaria, como a los inmuebles situados en otros países.

Por ejemplo, si una persona residía habitualmente en España y era propietaria de una vivienda en Francia, la sucesión se regirá, como regla general, por la legislación española. Esto significa que esa normativa determinará quiénes son los herederos, qué parte corresponde a cada uno y cómo se transmiten los bienes y las obligaciones hereditarias.

El Reglamento también contempla una excepción: si de todas las circunstancias resulta que el fallecido mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con otro país, puede aplicarse la legislación de ese Estado. No obstante, esta posibilidad tiene carácter excepcional y debe justificarse atendiendo a las circunstancias del caso.

El testamento puede incluir la elección de la legislación aplicable a la herencia. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo puede elegirse la legislación del país de nacionalidad

El artículo 22 permite que una persona elija que su sucesión se rija por la ley del país cuya nacionalidad tenga en el momento de realizar la elección o cuando fallezca. Si cuenta con varias nacionalidades, puede escoger cualquiera de ellas.

Esta decisión debe realizarse expresamente en una disposición por causa de muerte, como un testamento, o desprenderse de sus términos. Por ejemplo, una persona española que vive habitualmente en Alemania puede establecer que su herencia se rija por la legislación española, aunque tenga propiedades en otros países.

La elección de la ley aplicable es especialmente relevante porque puede modificar las reglas sobre los beneficiarios, las legítimas, las cuotas hereditarias y las condiciones para aceptar o renunciar a la sucesión.