La compañía acumula más de 9,5 millones de euros en pérdidas tras las dificultades comerciales para exportar colchones a Estados Unidos. Imagen ilustrativa.

La fábrica de colchones Mlily de Quartell, en Valencia, cerrará sus instalaciones después de acumular pérdidas superiores a los 9,5 millones de euros. La decisión corresponde a Healthcare Foam, filial española de la multinacional china Healthcare Co., que ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para extinguir los contratos de los 125 trabajadores de la planta. La compañía comercializa sus productos de descanso bajo la marca Mlily.

El cierre se produce después de varios años de dificultades comerciales relacionadas con los aranceles antidumping impuestos por Estados Unidos a los colchones fabricados en España. Según los datos recogidos por el Observatorio Europeo de Reestructuraciones de Eurofound, el anuncio se realizó el 10 de noviembre de 2026. La fecha prevista para el inicio de los efectos laborales es el 13 de enero de 2027.

Mlily cierra su fábrica de colchones en Valencia tras perder más de 9,5 millones de euros

La planta de Healthcare Foam está situada en Quartell, en la comarca valenciana del Camp de Morvedre. La instalación se había convertido en uno de los centros de producción de la compañía para abastecer al mercado europeo y estadounidense.

Sin embargo, la situación comercial cambió en 2024, cuando Estados Unidos extendió las medidas antidumping a las importaciones de colchones procedentes de España. La decisión estableció un margen del 4,61% para Healthcare Foam y Comotex Sistemas del Descanso, según publicó el Departamento de Comercio estadounidense en su resolución definitiva del 16 de julio de ese año.

Este gravamen encareció las exportaciones de la compañía y afectó a su actividad comercial. Según informó Economía Digital, la filial valenciana registró una caída de las ventas, impagos de algunos clientes y pérdidas superiores a los 9,5 millones de euros.

Ante este escenario, la multinacional decidió reorganizar su producción y trasladar buena parte de los pedidos destinados a Estados Unidos a su fábrica de Arizona. También concentró inversiones y actividad productiva en Serbia.

La fábrica de colchones Mlily situada en Quartell, Valencia, afronta un cierre que afectaría a 125 trabajadores. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El ERE de Mlily amenaza 125 puestos de trabajo en Quartell

La consecuencia directa de la decisión empresarial es la posible desaparición de los 125 empleos de la fábrica valenciana. Healthcare Foam ha planteado un ERE de extinción que contempla el cierre completo de las instalaciones y el despido de toda la plantilla.

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) manifestó su rechazo al procedimiento y reclamó alternativas para evitar la clausura. En un comunicado publicado el 17 de septiembre de 2026, la organización sindical denunció que la dirección de Mlily no había presentado propuestas suficientes para mantener la actividad industrial. Entre las principales reivindicaciones de los representantes de los trabajadores se encuentran:

Indemnizaciones: CCOO reclama un mínimo de 33 días por año trabajado y una compensación adicional.

Garantías de pago: el sindicato exige que el grupo multinacional garantice las cantidades acordadas.

Regularización salarial: solicita el abono de atrasos y la actualización de salarios y cotizaciones.

Prejubilaciones: reclama un plan financiado por la empresa para los trabajadores mayores de 55 años.

Protección laboral: pide medidas específicas para empleados en excedencia y colectivos vulnerables.

Eurofound recoge que la empresa había ofrecido una compensación de 26 días por año trabajado en el marco de las negociaciones con los representantes sindicales.

El cierre de la planta de Mlily supondría la pérdida de 125 empleos industriales en la comarca valenciana del Camp de Morvedre. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Estados Unidos impuso un arancel del 4,61% a los colchones fabricados en España

El conflicto comercial con Estados Unidos es uno de los factores que explican la reorganización industrial de Mlily. El Departamento de Comercio estadounidense inició en agosto de 2023 una investigación antidumping sobre las importaciones de colchones procedentes de distintos países, entre ellos España.

En julio de 2024, el organismo publicó su determinación definitiva y estableció un margen del 4,61% para Healthcare Foam y Comotex Sistemas del Descanso. Posteriormente, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) confirmó que las importaciones investigadas perjudicaban a la industria estadounidense.

A partir de este escenario, la multinacional optó por trasladar parte de la producción destinada al mercado norteamericano a sus instalaciones de Arizona, en lugar de continuar fabricando esos productos en Valencia para exportarlos.

La decisión supone un cambio importante para Quartell, que pierde una de sus principales instalaciones industriales y afronta la posible desaparición de 125 puestos de trabajo. Mientras tanto, el grupo empresarial mantiene su actividad productiva en otros mercados, especialmente en Estados Unidos y Serbia.