Entre julio y septiembre de 2026, Geely, Gotion, CATL, BYD y SAIC sumaron proyectos por más de 6000 millones de euros en cinco comunidades.

España concentra una parte creciente de la inversión industrial china en coches eléctricos y baterías. Entre julio y septiembre de 2026, Geely, Gotion, CATL, BYD y SAIC sumaron proyectos por más de 6000 millones de euros en cinco comunidades, entre confirmados y en negociación avanzada, según un análisis de Economía 3.

Varias de estas compañías buscan fabricar dentro de la Unión Europea y evitar así los aranceles que afectan a los eléctricos producidos en China.

Los proyectos que ya avanzan

En Almussafes, Ford y Geely crearon una empresa conjunta: Ford conserva el 66% y el grupo chino tiene el 34%. La producción arrancará en 2028 con un nuevo SUV Bronco, un crossover y dos SUV eléctricos de Geely, y se mantendrán 4296 empleos directos. En Sagunto, Gotion compra el 49% de la gigafactoría de PowerCo por 1100 millones de euros, con inicio previsto en 2027.

Gotion presentó además un proyecto de 940 millones en Valladolid, con 3500 empleos directos y 138 millones del PERTE VEC. En Figueruelas, CATL y Stellantis levantan una gigafactoría con una inversión de 4100 millones y hasta 50 GWh anuales, que recibe cerca de 300 millones en ayudas públicas. Chery, por su parte, fabrica en la Zona Franca de Barcelona desde noviembre de 2024.

La producción arrancará en 2028 con un nuevo SUV Bronco, un crossover y dos SUV eléctricos de Geely, y se mantendrán 4296 empleos directos.

Qué falta confirmar y por qué China mira hacia España

Leapmotor confirmó que producirá el modelo B10 en Figueruelas y tiene en el horizonte la planta de Villaverde, en Madrid, desde 2028. Hongqi estudia usar instalaciones de Zaragoza y Changan analiza una planta en Aragón.

BYD tiene confirmada su primera fábrica europea en Szeged, Hungría, y considera España y Francia, sin ubicación ni inversión oficiales. SAIC, propietaria de MG, negocia con la Xunta de Galicia una planta en Plisan o Ferrol, sin acuerdo cerrado.

De acuerdo con el análisis, pesan el acceso al mercado único europeo, una industria automovilística con décadas de experiencia, costes competitivos y una logística de primer nivel. La cifra de más de 6000 millones combina inversiones confirmadas con proyectos en negociación avanzada, por lo que no puede darse por asegurado todo el monto.