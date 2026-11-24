La nueva fragata contará con hasta 64 celdas de lanzamiento vertical.

La Armada española planea sumar, junto con Navantia, una nueva generación de la fragata F-110 con mayor capacidad de defensa aérea y antimisil. El proyecto, conocido como F-110 IAMD, parte de una evolución de la clase Bonifaz y busca proteger a una fuerza naval frente a misiles de crucero y balísticos.

La nueva fragata contará con hasta 64 celdas de lanzamiento vertical, según la configuración que Navantia presentó en agosto en los DALO Industry Days de Dinamarca, frente a las 16 de las cinco fragatas F-110 en construcción.

Más celdas y más tamaño

Las 64 celdas se reparten en 48 en la proa y 16 en la superestructura posterior. Son 16 más que las 48 celdas Mk 41 de las fragatas F-100 de la Armada.

La eslora aumentaría unos cinco metros, hasta los 150, y el desplazamiento rondaría las 6700 toneladas.

Fragata del tipo F-100. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Radar y sistema de combate evolucionados

La nueva fragata contará con una versión más potente del radar AN/SPY-7 de Lockheed Martin, con mayor capacidad para seguir múltiples objetivos aéreos. También tendrá una evolución del sistema de combate Scomba, con arquitectura en la nube, para integrar sensores, armas, sistemas autónomos y enlaces de datos.

Mantiene las capacidades antisubmarinas, antisuperficie y de guerra electrónica de la familia original.

Más armamento

El concepto incluye ocho misiles antibuque NSM en dos lanzadores cuádruples, un cañón de 127 milímetros de Leonardo y sistemas contra drones. Además, reserva espacio en ambas bandas para armas de energía dirigida.

La F-110 original se concibió como escolta multimisión con fuerte capacidad antisubmarina. La nueva versión añade un énfasis mucho mayor en la defensa aérea y antimisil.