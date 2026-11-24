El cierre de un centro logístico de Dow en España amenaza con dejar a 12 trabajadores sin empleo, después de casi 40 años en actividad. La multinacional química estadounidense prevé clausurar sus instalaciones de Ribaforada, en Navarra, el 31 de marzo de 2027, como parte de un proceso de reestructuración que contempla 116 despidos en todo el país.

La decisión afecta a un establecimiento con medio siglo de historia industrial. La planta comenzó a funcionar en 1976 y fue adquirida por Dow en 1987. Desde 2012, cuando la compañía abandonó la producción en estas instalaciones, el centro se dedica a tareas logísticas y de distribución de productos químicos. La plantilla rechaza la medida y reclama alternativas para mantener los puestos de trabajo.

Dow cerrará su centro logístico de Ribaforada en marzo de 2027

La dirección de Dow comunicó su intención de cerrar definitivamente el centro logístico de Ribaforada el 31 de marzo de 2027. La medida afecta directamente a sus 12 trabajadores, cuyos contratos podrían extinguirse si finalmente se ejecuta el cierre.

Según informó Diario de Navarra el 31 de octubre, la decisión forma parte de un expediente de regulación de empleo (ERE) que contempla la salida de 116 empleados de los distintos centros de trabajo de la compañía en España. La plantilla de Ribaforada se sumó a las movilizaciones convocadas contra los despidos y reclamó que la multinacional reconsidere su decisión.

Los trabajadores también advierten de que el impacto podría extenderse a más de una decena de personas vinculadas indirectamente con la actividad del centro. En una concentración celebrada el 9 de noviembre, representantes de la plantilla leyeron un comunicado en el que pidieron estudiar alternativas para evitar la pérdida de los empleos.

Planta de Dow en Leioa, España. Fuente: Wikimedia Commons/ Javier Mediavilla Ezquibela

La historia de la planta de Dow en Navarra: de fábrica a centro logístico

Durante sus primeros años, las instalaciones de Ribaforada funcionaron como centro de producción y llegaron a contar con una plantilla de alrededor de 50 trabajadores.

En 2008, la multinacional amplió las instalaciones con un centro tecnológico de investigación y desarrollo de poliuretano, para el que destinó una inversión cercana a los 10 millones de euros. Sin embargo, en 2012 decidió abandonar la producción en Ribaforada dentro de una reorganización internacional de sus operaciones.

Desde entonces, el establecimiento se dedica principalmente al almacenamiento, la logística y la distribución de productos ya fabricados, especialmente para los mercados de España y Portugal. Según la documentación corporativa de Dow, Ribaforada continúa figurando entre sus centros en España.

Los trabajadores denuncian que Dow externalizará la actividad y eliminará 12 empleos

Uno de los principales argumentos de la plantilla contra el cierre es que las tareas que actualmente desarrolla el centro no desaparecerán, sino que pasarán a manos de un proveedor externo.

En su comunicado, los trabajadores sostienen que las actividades de almacenamiento, gestión de inventarios, logística y suministro a clientes continuarán, aunque dejarán de estar a cargo de los empleados de Ribaforada. Por eso, reclaman que la compañía analice otras opciones, como mantener parte de la actividad o facilitar la recolocación interna de los afectados.

El cierre navarro se enmarca en el ajuste de 116 puestos de trabajo anunciado por Dow en España. Según informó Diari de Tarragona, el expediente afecta a los centros industriales de Tarragona, las oficinas comerciales de Madrid y el centro logístico de Ribaforada. La compañía cuenta con más de 700 empleados en el país y concentra la mayor parte de su plantilla en Tarragona.

Por el momento, los trabajadores mantienen su rechazo a la medida y reclaman que la empresa reconsidere el cierre antes de ejecutar la salida de la plantilla y el cese definitivo de la actividad logística en Navarra.