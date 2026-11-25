Para acreditar las condiciones específicas de esta vía, el Real Decreto 370/2023 establece dos documentos: un informe médico y una certificación oficial del grado de discapacidad.

Las personas trabajadoras con una discapacidad igual o superior al 45% pueden acceder a la jubilación anticipada cuando cumplen los demás requisitos de la normativa. Para acreditar las condiciones específicas de esta vía, el Real Decreto 370/2023 establece dos documentos: un informe médico y una certificación oficial del grado de discapacidad.

La reforma redujo además de 15 a cinco años el periodo en el que debe acreditarse un grado de discapacidad de al menos el 45% derivado de las patologías del anexo del Real Decreto 1851/2009. Rige desde el 1 de junio de 2023.

El informe médico que acredita la patología

El primer documento es un informe médico que acredita que la persona está afectada por alguna de las patologías del anexo. Debe indicar en todo caso la fecha en que se inició o se manifestó la patología, ya sea la del nacimiento o una posterior.

El anexo incluye, entre otras, la discapacidad intelectual, la parálisis cerebral y el síndrome de Down. El Real Decreto 632/2026, en vigor desde el 31 de julio de 2026, lo amplió con diez patologías, como la espina bífida, el párkinson y la enfermedad de Huntington, y extendió la lesión medular a la no traumática.

Informe médico y certificación del IMSERSO. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La certificación del IMSERSO

El segundo documento es la certificación del IMSERSO o del órgano de la comunidad autónoma que tenga transferidas sus funciones. Debe acreditar que la discapacidad deriva de una patología del anexo y que el grado fue igual o superior al 45% durante al menos cinco años, además de indicar la fecha de inicio o manifestación.

La norma exige que esta acreditación se haga en todo caso mediante esa certificación. El 45% puede alcanzarse sumando los porcentajes de las distintas dolencias del certificado y, cuando proceda, los baremos complementarios, siempre que al menos una patología del anexo suponga el 33% o más del total.

Quién puede acogerse a esta vía

El régimen se aplica a personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia incluidas en cualquier régimen de la Seguridad Social. Deben haber trabajado al menos el periodo mínimo de cotización exigido para la jubilación, estando afectadas por una patología del anexo, y acreditar dentro de ese periodo cinco años con un grado igual o superior al 45%.

El informe médico no sustituye a la certificación oficial: cada documento acredita un aspecto distinto.