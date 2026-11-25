Imagen representativa de una chica esperando el transporte público para ir a la escuela.

El Gobierno de España ha confirmado la renovación de las ayudas al transporte público para todo 2027. De esta manera, millones de ciudadanos podrán beneficiarse durante un año más de las bonificaciones y tarifas especiales que se encuentran vigentes en 2026.

El Consejo de Ministros aprobó este martes 24 de noviembre la prórroga de los descuentos y las ayudas al transporte público, una medida que busca reducir el coste de los desplazamientos diarios de las familias españolas y fomentar la movilidad sostenible.

Para ello, el Ejecutivo destinará 1213 millones de euros. Entre las principales prestaciones que se mantendrán durante 2027 destacan la gratuidad del transporte público para los menores de 14 años y el Abono Único de 60 euros mensuales para los adultos y de 30 euros para los jóvenes, en los servicios incluidos en el programa.

Quiénes podrán viajar gratis en transporte público en 2027

Al igual que durante 2026, los menores de 14 años podrán viajar gratis en los servicios de Cercanías y Rodalies, así como en los autobuses de competencia estatal, mediante los correspondientes abonos infantiles.

El Gobierno también mantendrá las aportaciones económicas a las comunidades autónomas y entidades locales para financiar la gratuidad infantil, el descuento del 50% en los títulos multiviaje para jóvenes y la bonificación general del 20% en el resto de los abonos.

Por su parte, Canarias y Baleares conservarán el descuento del 100% en los abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre, mientras que Asturias y Cantabria mantendrán la gratuidad de los servicios ferroviarios para los usuarios recurrentes hasta la incorporación de los nuevos trenes de ancho métrico.

Qué transportes incluye el Abono Único de 60 euros y qué descuentos habrá en 2027

El Abono Único, vigente durante 2026, también se mantendrá durante el próximo año. Este título de transporte permite realizar desplazamientos por diferentes puntos de España a través de una tarifa plana de 60 euros mensuales para los adultos y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.

El abono incluye los servicios de Cercanías, Rodalies, trenes de Media Distancia, determinadas líneas Avant y autobuses de competencia estatal. Fuente: Shutterstock

Asimismo, los ciudadanos que opten por adquirir abonos específicos podrán acceder a las siguientes tarifas y bonificaciones durante 2027:

Cercanías y Rodalies: abono mensual de 20 euros y de 10 euros para los jóvenes.

Trenes de Media Distancia: descuento del 40%.

Servicios Avant: descuento del 50% en los abonos correspondientes.

Autobuses estatales: descuento del 40% en los bonos de 10 viajes y del 50% en los abonos mensuales.

Abonos jóvenes de autobuses estatales: descuento del 70%.

No obstante, durante el segundo semestre de 2027, el Ejecutivo podrá reducir hasta diez puntos porcentuales su aportación a la bonificación general del transporte autonómico y local, en función de la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).