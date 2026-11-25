La jornada estará acompañada de fuertes rachas de viento y temporal marítimo. Imagen ilustrativa.

Las lluvias y tormentas volverán a marcar el tiempo en España este miércoles 25 de noviembre. Las zonas más afectadas serán Navarra, Galicia y el País Vasco, donde se esperan precipitaciones que podrían acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. La previsión también contempla posibles tormentas y episodios de granizo pequeño en algunos puntos.

La jornada estará acompañada de fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas en zonas de montaña de distintas comunidades autónomas. Los avisos meteorológicos contemplan fenómenos de peligro bajo y, en el caso de algunas zonas del litoral cantábrico y guipuzcoano, peligro importante por fenómenos costeros, con olas de hasta seis metros.

Navarra, Galicia y el País Vasco: dónde se esperan las lluvias más intensas

Navarra

Navarra será una de las comunidades más afectadas por las precipitaciones. En la vertiente cantábrica se esperan acumulaciones de hasta 60 milímetros en 12 horas, con un aviso de peligro bajo desde las 8:00 hasta las 23:59 horas del miércoles. La previsión no descarta tormentas y granizo pequeño de forma localizada.

En el Pirineo navarro también se esperan lluvias, con acumulaciones de hasta 40 milímetros en 12 horas durante el mismo periodo.

Galicia

En Galicia, el noroeste de A Coruña tiene previsto un aviso por lluvias de hasta 40 milímetros en 12 horas, que se extenderá hasta las 7:59 horas del miércoles.

País Vasco

En el País Vasco, los avisos afectarán al litoral de Gipuzkoa y Bizkaia. En ambas zonas podrían registrarse hasta 40 milímetros en 12 horas, también con posibilidad de tormentas y granizo pequeño. Los avisos estarán activos desde las 8:00 hasta las 23:59 horas.

Navarra será una de las comunidades más afectadas por las precipitaciones. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Marta Pérez

El temporal marítimo dejará olas de hasta seis metros en el Cantábrico

El viento y el estado del mar también serán protagonistas de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla avisos de peligro importante por fenómenos costeros en el litoral cántabro, Gipuzkoa y Bizkaia.

En el litoral de Cantabria, el aviso estará vigente desde las 3:00 hasta las 21:59 horas del miércoles. En Gipuzkoa y Bizkaia comenzará a las 9:00 y se prolongará hasta las 21:59 horas.

En estas zonas se esperan vientos del oeste de entre 62 y 74 kilómetros por hora, fuerza 8, que girarán a noroeste. Además, el mar combinado del noroeste podría alcanzar entre cinco y seis metros de altura.

Por su parte, Galicia y Asturias también tendrán avisos por fenómenos costeros de peligro bajo, con vientos de entre 50 y 61 kilómetros por hora y olas de entre cuatro y cinco metros mar adentro en las zonas afectadas.

Dónde nevará el miércoles 25 de noviembre: avisos en varias comunidades

Las precipitaciones también llegarán en forma de nieve a diferentes sistemas montañosos. Los avisos de peligro bajo contemplan acumulaciones de entre cinco y 15 centímetros en distintas zonas del norte y el este peninsular. Las áreas afectadas serán:

Asturias: suroccidental asturiana, cordillera y Picos de Europa, con acumulaciones de hasta cinco centímetros.

Castilla y León: cordillera Cantábrica de León, Sanabria (Zamora), Ibérica de Burgos e Ibérica de Soria, con hasta cinco centímetros.

Galicia: montaña de Lugo y montaña de Ourense, con acumulaciones de hasta 10 centímetros.

La Rioja: Ibérica riojana, con hasta cinco centímetros.

Aragón: Pirineo oscense, especialmente en Jacetania y Alto Gállego, con hasta 15 centímetros.

Cataluña: Valle de Arán y Pirineo de Lleida, con hasta cinco centímetros.

La cota de nieve se situará, en general, entre los 900 y los 1300 metros, aunque las acumulaciones más importantes se esperan a mayor altitud. En el Pirineo oscense podrían registrarse hasta 15 centímetros por encima de los 1300-1400 metros.