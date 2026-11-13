La empresa Liga Mayor informó inicialmente que del 9 al 23 de noviembre se suspenderían parcialmente las actividades en una de sus plantas. Imagen ilustrativa.

Una fábrica de Francisco I. Madero, Coahuila, quedó en el centro de una disputa sobre su situación laboral después de que circulara un comunicado dirigido a los trabajadores en el que se anunciaba un paro técnico parcial de dos semanas.

La empresa Liga Mayor informó inicialmente que del 9 al 23 de noviembre se suspenderían parcialmente las actividades en una de sus plantas. Durante ese periodo, los trabajadores afectados recibirían el 50% del salario base y el 60% de algunos bonos. Sin embargo, el 10 de noviembre, el Gobierno de Coahuila negó que existiera un paro técnico general o un plan de despidos masivos.

¿Qué anunció la empresa y por qué?

El anuncio inicial fue comunicado verbalmente a un grupo de trabajadores por un directivo de Liga Mayor. La grabación de esa conversación fue difundida posteriormente en redes sociales y generó dudas sobre el futuro de la planta, según informó El Siglo de Torreón.

Según esa comunicación, la suspensión se extendería del 9 al 23 de noviembre. Los empleados afectados cobrarían la mitad de su salario base y el 60% de algunos bonos. Los relacionados con eficiencia y cumplimiento no se pagarían durante el periodo sin actividad, de acuerdo con El Coahuilense.

La explicación ofrecida por la empresa fue la sobreproducción de las compañías automotrices para las que fabrica componentes. De acuerdo con el directivo, esas empresas tenían sus almacenes llenos.

El anuncio provocó rumores entre los trabajadores sobre una posible quiebra o incluso sobre un eventual cierre de la planta. El directivo que habló con los empleados negó que Liga Mayor estuviera en quiebra.

Al mismo tiempo, reconoció que no podía garantizar que no hubiera despidos en el futuro. La empresa, según explicó, solo tenía confirmada en ese momento la suspensión temporal y esperaba reanudar las actividades el 23 de noviembre.

¿Qué dice el Gobierno de Coahuila y qué pasará con los trabajadores?

La situación cambió el 10 de noviembre, cuando el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, informó que había tenido contacto directo con la compañía y descartó despidos masivos. También negó que existiera un paro técnico general en la empresa, según recogió Meganoticias.

Según la versión de la Secretaría de Economía estatal, la empresa sí registra una disminución de actividad en una línea de producción, pero no una suspensión general de sus operaciones.

La dependencia explicó que Liga Mayor cuenta con tres plantas en la región y que una de las alternativas para mantener el empleo consiste en trasladar temporalmente a trabajadores entre instalaciones, según las necesidades de producción.

El funcionario sostuvo además que las fuentes de trabajo están garantizadas y que no existe un plan de despidos masivos. Esta versión contradice parcialmente el contenido del mensaje difundido entre los trabajadores, en el que se hablaba de un paro técnico y de una reducción temporal del salario, según Noticieros GREM.

El secretario añadió que la empresa recibió un nuevo proyecto industrial, lo que, según indicó, refuerza la estabilidad operativa de la planta, de acuerdo con El Siglo de Torreón.

Por ahora, las versiones disponibles no permiten afirmar que todos los trabajadores de Liga Mayor vayan a quedar dos semanas sin trabajar o que todos vayan a cobrar la mitad de su salario.

La empresa comunicó inicialmente un esquema de suspensión parcial con una reducción salarial para los trabajadores afectados. Sin embargo, las autoridades estatales señalaron después que se trata de un ajuste en una línea concreta y que parte del personal puede ser reubicado temporalmente en otras instalaciones.

La situación queda así vinculada al nivel de pedidos de las empresas automotrices a las que Liga Mayor suministra componentes. El dato confirmado por ambas versiones es que existe una disminución de actividad en una parte de la operación. La diferencia está en el alcance de la medida y en sus consecuencias para la plantilla.

¿Qué fabrica Liga Mayor en Coahuila?

Liga Mayor pertenece al sector textil-automotriz y produce componentes para vehículos. Entre sus productos se encuentran bolsas de aire y vestiduras para automóviles. La planta tendría una plantilla cercana a mil trabajadores, según información difundida por El Siglo de Torreón.

La empresa comenzó operaciones en la región en diciembre de 2010, con una inversión inicial de 15 millones de dólares. Su primera operación estuvo ubicada en el ejido Jaboncillo, en el municipio de Francisco I. Madero.

El complejo forma parte de una actividad industrial vinculada directamente con fabricantes de vehículos. Por eso, una reducción de pedidos de sus clientes puede afectar el ritmo de producción de sus propias plantas.

Los ajustes no son exclusivos de esta empresa: Audi aplicó un paro técnico en su planta de Puebla y Volkswagen frenará la producción del Taos. En Coahuila, también se confirmó el cierre de la planta de Palliser en Saltillo, y el personal ocupado en la manufactura acumula meses de caída.