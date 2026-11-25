El Consulado General de Italia en Madrid publica el nuevo régimen, que también detalla el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

La ciudadanía italiana por descendencia sigue vigente. Quienes nacieron fuera de Italia de un padre o una madre italianos no son ciudadanos de forma automática: lo son cuando se cumple al menos una de las condiciones que fija la nueva normativa.

El Decreto-Ley 36/2025, del 28 de marzo de 2025, fue convertido en la Ley 74/2025, del 23 de mayo, que reformó la Ley 91/1992. El Consulado General de Italia en Madrid publica el nuevo régimen, que también detalla el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Quiénes pueden tramitarla

La primera condición es que un padre, una madre, un abuelo o una abuela posea, o poseyera al morir, exclusivamente la ciudadanía italiana en la fecha de nacimiento del solicitante. Las normas se refieren a ascendientes de primer o segundo grado, de modo que los bisnietos y las generaciones anteriores quedan fuera de esta vía.

La segunda es que el padre o la madre haya residido en Italia dos años continuos después de adquirir la ciudadanía italiana y antes del nacimiento del hijo. La residencia anterior a la adquisición de la ciudadanía no cuenta.

La ciudadanía italiana por descendencia sigue vigente. Quienes nacieron fuera de Italia de un padre o una madre italianos no son ciudadanos de forma automática: lo son cuando se cumple al menos una de las condiciones que fija la nueva normativa.

Documentación para acreditarlo

El Consulado pide presentar la documentación desde el antepasado nacido en Italia: actas de nacimiento, matrimonio y defunción, y certificado de no naturalización de los países donde residió. En España sirven, como ejemplo, el certificado negativo del Registro Civil y el de no inscripción en las listas electorales. No se admiten autodeclaraciones sobre la ausencia de otras ciudadanías.

Cuando el ascendiente es el padre o la madre y no tiene solo la ciudadanía italiana, se exige el certificado histórico de residencia que acredite los dos años continuos en Italia.

Menores y otras vías

Los hijos menores de un ciudadano italiano por nacimiento pueden adquirir la ciudadanía si los padres presentan la declaración dentro de los tres años del nacimiento, aunque vivan en el extranjero. Pasado ese plazo, el menor debe residir legalmente dos años continuos en Italia.

Hay un plazo especial para los menores de edad al 24 de mayo de 2025 cuyo progenitor fue reconocido con una solicitud presentada hasta el 27 de marzo de 2025: la declaración puede presentarse hasta el 31 de mayo de 2029. El Consulado de Madrid gestiona además la ciudadanía por matrimonio o unión civil, por leyes especiales y la recuperación de la ciudadanía.