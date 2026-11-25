La cifra exacta se fijará en la norma anual de revalorización, con efectos desde el 1 de enero de 2027.

Las pensiones mínimas de la Seguridad Social subirán en 2027 por encima de la inflación media que se aplica a las pensiones contributivas ordinarias. Así lo establece el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, que prevé un tratamiento específico para las prestaciones de menor cuantía.

La cifra exacta se fijará en la norma anual de revalorización, con efectos desde el 1 de enero de 2027. La subida general depende del IPC de los doce meses previos a diciembre: Funcas la sitúa en torno al 3,6%, y el INE publica el dato adelantado de noviembre el 27 de noviembre.

Qué dice la ley sobre las mínimas en 2027

El artículo 58 fija que las pensiones contributivas se revalorizan cada año con el valor medio del IPC de los doce meses previos a diciembre. Sobre esa base, la disposición adicional 53.ª establece que desde 2027 la pensión mínima de jubilación de un mayor de 65 años con cónyuge a cargo no podrá ser inferior al umbral de la pobreza de un hogar de dos adultos.

Para llegar a ese umbral de la pobreza, la norma prevé un incremento adicional sobre la revalorización por IPC. El resto de las cuantías mínimas suma además un aumento equivalente al 50% de ese porcentaje, por lo que una mínima no se calcula aplicando solo el 3,6%.

El artículo 58 fija que las pensiones contributivas se revalorizan cada año con el valor medio del IPC de los doce meses previos a diciembre. Fuente: Shutterstock Miguel AF

Cuánto cobra hoy un jubilado con la mínima

Las cuantías de 2026 para un titular de 65 años o más son de 1256,60 euros al mes con cónyuge a cargo (17.592,40 al año), 936,20 euros sin cónyuge (13.106,80 al año) y 888,70 euros con cónyuge no a cargo (12.441,80 al año).

Estas cantidades se usan como referencia hasta que se aprueben las de 2027. La Seguridad Social las garantiza mientras los ingresos del pensionista, distintos de la pensión, no superen los límites legales: es el complemento por mínimos del artículo 59.

Así subieron las mínimas en 2026

Las pensiones contributivas se revalorizaron un 2,7%, la media del IPC entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, y las mínimas aumentaron más de un 7%. Las de cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares subieron un 11,4%.

La mínima de jubilación sin cónyuge pasó de 12.241,60 euros anuales en 2025 a 13.106,80 en 2026, y la de cónyuge a cargo, de 15.786,40 a 17.592,40.