El aparato 2 en 1 permite cocinar arroz y preparar alimentos al vapor.

Lidl pone a la venta en su tienda online la arrocera y vaporera Russell Hobbs “cook@home”, un aparato 2 en 1 pensado para cocinar arroz y verduras al vapor con muy poco esfuerzo. Sirve tanto para el día a día como para preparar raciones familiares, y mantiene la comida caliente hasta el momento de servir, todo por menos de 30 euros.

El control preciso de la temperatura permite que el arroz se cocine de manera uniforme, quede suelto y no se pegue al fondo de la olla. Cuando termina la cocción, el aparato pasa solo a la función de mantenimiento del calor, de modo que el plato sigue listo hasta que todos están sentados a la mesa.

Además de resolver el arroz, el accesorio incluido lo convierte en una vaporera para otros alimentos. A continuación, sus principales características y cómo conseguirlo.

Una arrocera que se ocupa del punto exacto de cocción

El aparato se maneja con luces indicadoras que marcan el modo de cocción y el de mantenimiento del calor, por lo que basta con pulsar un botón. No hace falta vigilar la olla ni ajustar nada durante el proceso.

La tapa de cristal transparente deja ver el avance de la preparación sin levantarla. Así se controla el resultado en todo momento y se evita que escape el calor. En la tienda web de Lidl, se puede obtener por 29,99 euros.

La arrocera y vaporera Russell Hobbs "cook@home" se vende en la tienda online de Lidl por 29,99 euros. Fuente: Captura de pantalla Lidl

Cocción al vapor para conservar nutrientes y sabor

Con el cestillo para cocer al vapor, la arrocera se transforma en una vaporera para verduras, pescado o carne. Esta forma de preparación suave conserva las vitaminas, los nutrientes y el sabor de los alimentos.

También permite cocinar al mismo tiempo el arroz y los ingredientes al vapor que se colocan encima. De ese modo se obtiene un plato equilibrado en un solo paso y con un único aparato.

Qué incluye el electrodoméstico y cómo es su diseño

La carcasa es de acero inoxidable cepillado, resistente y fácil de limpiar. La olla interior es extraíble, lo que facilita servir los platos y lavarla después.

Para empezar a cocinar no hace falta comprar nada más, ya que en la caja vienen:

La arrocera con su tapa de cristal.

El accesorio para cocinar al vapor.

Un vaso medidor para dosificar el arroz.

Una cuchara que no daña la superficie.

Cómo comprarla en la tienda online de Lidl

El proceso de compra resulta sencillo y se completa en pocos pasos. Además, quienes dispongan de un cupón de envío gratis pueden introducir el código al final, antes de confirmar el pago.