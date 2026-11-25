Al sur de Gran Canaria sobre el mar. 23 de septiembre de 2023: un Eurofighter EF2000 Typhoon del Ejército del Aire español sobrevuela al atardecer el océano Atlántico, al sur de las islas Canarias.

El primer Eurofighter del programa Halcón I llegará en 2027 al Ejército del Aire y del Espacio, con destino a la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete, según detalla El Español. La entrega supone un retraso frente al calendario inicial, que preveía recibir las tres primeras unidades a comienzos de 2026.

Los Halcón incorporarán el radar AESA ECRS Mk1, desarrollado por Indra y Hensoldt. Las primeras unidades llegarán con el Captor-E, también AESA, y recibirán el Mk1 mediante un retrofit en los hangares de Airbus. Defensa busca además un nuevo designador láser.

Un biplaza abre el programa

El primer aparato del lote es un biplaza. Salió de la línea de montaje de Airbus en Getafe en junio de 2026 y un mes después completó el primer encendido de motores. Airbus espera realizar próximamente su vuelo inaugural.

El contrato firmado por Defensa en junio de 2022 contempla 20 Eurofighter Tranche 4: 16 monoplazas y cuatro biplazas. A finales de 2024 se encargaron otros 25 de la versión Tranche 4+, 21 monoplazas y cuatro biplazas, bajo el nombre de Halcón II, con entregas a partir de 2030.

El primer aparato del lote es un biplaza. Salió de la línea de montaje de Airbus en Getafe en junio de 2026 y un mes después completó el primer encendido de motores. Airbus espera realizar próximamente su vuelo inaugural. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El radar Mk1 llegará después

El ECRS Mk1 debe completar pruebas de vuelo y validación en el CLAEX, el centro logístico y de experimentación del Ejército del Aire y del Espacio. Sus primeras unidades están previstas para 2027 y su integración en la flota española comenzará hacia 2030, junto con los Halcón II.

Si el proceso se acelera, solo las últimas unidades del Halcón I podrían llevar el Mk1 de fábrica. Alemania recibirá antes las primeras unidades, en 2027, para sus Eurofighter Quadriga. El Mk1 mejora las misiones aire-aire y aire-superficie de alta resolución e incorpora guerra electrónica pasiva y activa.

Defensa busca un nuevo designador láser

El Ministerio había previsto comprar 46 pods Litening 5 de la israelí Rafael por 207 millones de euros, pero el contrato adjudicado se canceló a mediados de septiembre de 2025.

Según El Español, Defensa no ha elegido sustituto ni ha publicado una licitación. Estudia el TALIOS de Thales y el Sniper de Lockheed Martin, que parte con más posibilidades.