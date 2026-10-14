La credencial de concesión marca el inicio del plazo estimado para recibir el pago.

La Beca MEC es una de las principales ayudas económicas que otorga el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para facilitar el acceso a la formación en España, tanto en etapas obligatorias como en estudios postobligatorios y universitarios. Una vez aprobada la solicitud, los estudiantes se preguntan cuánto tiempo deben esperar hasta ver el dinero reflejado en su cuenta.

Según el Ministerio, el pago no tiene una fecha única para todos los beneficiarios, ya que el ingreso depende directamente de los tiempos de tramitación y resolución de cada solicitud en particular. Por eso, resulta útil conocer qué referencia utiliza el propio organismo para calcular dicho plazo.

La Beca MEC es una de las principales ayudas económicas que otorga el Ministerio de Educación para estudiar en España. Shutterstock

Beca MEC: el plazo habitual desde la aprobación hasta el cobro

La referencia principal para calcular los tiempos de pago es la credencial de concesión, el documento que confirma que la beca fue aprobada. Una vez que el estudiante recibe la notificación de que esta credencial está disponible, el plazo habitual hasta recibir el dinero en la cuenta es de cuatro a cinco semanas.

El primer pago corresponde a los componentes reconocidos en la resolución inicial de la beca. La cuantía variable, en cambio, se calcula en una etapa posterior y puede abonarse en uno o dos pagos adicionales, según el caso de cada estudiante.

Una excepción para quienes solo reciben la beca de matrícula

Hay un caso particular entre los estudiantes universitarios, y es cuando la beca consiste únicamente en la cobertura de la matrícula, ya que el dinero no se transfiere a la cuenta del alumno. En ese supuesto, el Ministerio abona el importe de manera directa a la universidad correspondiente, por lo que el estudiante no recibe ningún ingreso bancario por ese concepto.

La credencial de concesión marca el inicio del plazo estimado para recibir el pago. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto dinero puede recibir cada estudiante para el período 2026/27

La beca combina una cantidad fija, establecida cada año en la convocatoria, y una cantidad variable que se calcula en función de la renta familiar y el rendimiento académico. Entre los componentes fijos se incluyen:

1700 euros por renta familiar

2700 euros por cambio de residencia durante el curso

Entre 50 y 125 euros adicionales por excelencia académica

300 euros de beca básica para estudiantes no universitarios, que asciende a 350 euros en los ciclos de Formación Profesional de Grado Básico (no compatible con la beca ligada a la renta)

Beca de matrícula para estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores, que cubre el precio público de los créditos en los que el alumno se inscribe por primera vez

Qué plazos maneja la convocatoria del curso 2026/27

El período general de solicitud para este curso se extendió del 7 de abril al 19 de mayo de 2026, aunque el Ministerio habilitó una ventana adicional entre el 7 y el 28 de septiembre para que los solicitantes puedan actualizar datos, sumar documentación o presentar alegaciones sobre su expediente.

Los requisitos generales, académicos y económicos de esta convocatoria fueron publicados el 12 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y contemplan criterios como la renta y el patrimonio familiar, el tipo de estudios cursados y el rendimiento académico de cada solicitante.