Una familia de Sax, en la provincia de Alicante, busca dos voluntarios para colaborar en el mantenimiento de una finca. Imagen ilustrativa.

Las oportunidades de voluntariado son una buena alternativa para conocer nuevos destinos, participar en intercambios culturales y acceder a alojamiento gratuito a cambio de colaborar en distintas actividades.

Una familia de Sax, en la provincia de Alicante, busca dos voluntarios para colaborar en el mantenimiento de una finca con aproximadamente 100 olivos, especialmente durante la temporada de cosecha.

La propuesta fue publicada en la plataforma especializada Workaway e incluye alojamiento, alimentación, jornadas de cuatro a cinco horas de colaboración y dos días libres por semana . Sin embargo, la estancia mínima requerida es de dos semanas.

Qué ofrece el voluntariado en Alicante y cuáles son las condiciones

La familia, integrada por Julia e Ian, vive en una propiedad rural de Sax, rodeada de olivos y árboles frutales. Allí buscan preferentemente dos personas que viajen juntas, con experiencia en tareas manuales, buena condición física y conocimientos de inglés .

Entre las principales actividades que deberán realizar los voluntarios se encuentran:

Recolección de aceitunas y poda: colaboración durante la cosecha y mantenimiento de los árboles.

Jardinería: limpieza de malezas y cuidado de los espacios exteriores.

Mantenimiento de la vivienda: limpieza de zonas interiores y exteriores.

Cuidado de animales: alimentación de los gatos, limpieza de gallineros y recolección de huevos.

Tareas domésticas: colaboración en la preparación de comidas y el mantenimiento de espacios compartidos.

A cambio, los participantes tendrán acceso a una habitación privada con televisión y Netflix, ducha privada, conexión wifi y uso de espacios comunes. Además, todas las comidas y bebidas estarán incluidas, incluso durante los días de descanso semanales.

Para participar en esta experiencia, los interesados deberán acceder a la plataforma Workaway, registrarse como usuarios y contactar directamente con los anfitriones a través de la publicación original. Imagen ilustrativa. Fuente: Magnific

Cómo postularse al voluntariado de Alicante

Para participar en esta experiencia, los interesados deberán acceder a la plataforma Workaway, registrarse como usuarios y contactar directamente con los anfitriones a través de la publicación original.

La familia solicita personas responsables, con experiencia en las actividades requeridas y disponibilidad para permanecer al menos dos semanas. La ficha del alojamiento registra actividad de los anfitriones durante noviembre 2026, mientras que en diciembre no aceptarán voluntarios.

Por su parte, el calendario indica que recibirán candidatos que quieran participar de la experiencia durante 2027, aunque los interesados deberán consultar el calendario actualizado y confirmar las fechas disponibles antes de organizar su estadía.