Una papeleta entra en una urna electoral. El recuadro con billetes de euro ilustra el presupuesto de las elecciones del 29N. Montaje editorial.

Antes de que abrieran las urnas este domingo 29 de noviembre, España ya había desplegado 61.033 mesas electorales en 22.493 locales y repartido 210.000 urnas. Más de 38,6 millones de electores estaban llamados a elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores en las primeras elecciones generales desde el 23 de julio de 2023. Para organizar la jornada y difundir sus resultados provisionales, el Ministerio del Interior presupuestó 243,4 millones de euros.

La cifra supera en 22,5 millones de euros la de las generales de 2023, cuando se presupuestaron 220,9 millones. Correos vuelve a concentrar la mayor partida. El mayor aumento, sin embargo, se registra en la logística electoral, que pasa de unos 22,5 millones a 36 millones.

Por qué Correos concentra 104 millones del presupuesto del 29N

La partida del operador postal equivale al 42,73% del presupuesto. Entre las tareas de Correos figuran tramitar el voto por correo, repartir las tarjetas censales y los envíos de propaganda electoral, y recoger documentación de las mesas tras la votación. En las generales de 2023, el presupuesto para estos servicios fue de 101,5 millones de euros.

Este domingo, Correos también tuvo a su cargo el reparto de los dispositivos para verificar el DNI digital, que se estrenó en unas elecciones generales. El Gobierno incorporó al encargo postal tanto la entrega de los lectores a las mesas como su recogida.

Papeletas para votar al congreso y al senado se preparan en un colegio electoral donde el próximo domingo se celebrará las elecciones generales del 29N . EFE/Luis Tejido Fuente: EFE LUIS TEJIDO

En qué se gastan los otros 139,4 millones de euros

La mayor partida después de Correos es la de las administraciones públicas, con 89,5 millones de euros. A continuación figura la logística electoral, con 36 millones para el despliegue que permite abrir los colegios y dotarlos de material. Interior reservó otros 10,99 millones para difundir el escrutinio provisional y sostener las telecomunicaciones, y 2,84 millones para imprevistos.

Partida Importe presupuestado Operador postal 104.000.000,00€ Administraciones públicas 89.532.718,80€ Logística electoral 36.048.480,40€ Difusión del escrutinio provisional y telecomunicaciones 10.990.000,00€ Otros imprevistos 2.837.448,48€ Total 243.408.647,68€

Una de las tareas que cubre el dispositivo de difusión es publicar los datos de participación y los resultados provisionales a medida que se reciben. Para el 29N, Interior habilitó una web y una aplicación de seguimiento en tiempo real.

Cuánto se presupuestó por elector y qué queda fuera de esa cifra

Si se divide el presupuesto de Interior entre los 38.616.949 electores convocados, el resultado es de unos 6,30 euros por persona con derecho a voto, independientemente de si acudió a las urnas. La cifra parte del presupuesto previsto. El gasto efectivo se conocerá cuando se contabilicen los recursos utilizados.

Las subvenciones electorales a los partidos se calculan aparte, según la orden del Ministerio de Hacienda publicada en el BOE. La norma fija 21.167,64 euros por escaño obtenido y prevé compensaciones por votos y por envíos directos de propaganda para las candidaturas que cumplan los requisitos.