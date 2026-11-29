Pablo Maffeo posando con la camiseta del Valencia CF durante su presentación en el conjunto valencianista.

Pablo Maffeo, futbolista español, nacionalizado argentino, se incorporó al Valencia CF en agosto de 2026 y explicó los motivos que lo llevaron a elegir al equipo de Mestalla. “No dudé ni un segundo en venir al Valencia CF. He visto a una plantilla muy comprometida”, afirmó el defensor durante su presentación.

El lateral derecho, nacido el 12 de julio de 1997 en Sant Joan Despí (Barcelona), llegó procedente del Olympiacos griego. Su trayectoria incluye pasos por el fútbol español, alemán e inglés, además de convocatorias con la selección argentina desde 2023, según detallan en su perfil oficial publicado por el Valencia CF.

Por qué Pablo Maffeo eligió jugar en el Valencia CF

El 24 de agosto de 2026 en su presentación oficial, Maffeo destacó el compromiso que encontró en el vestuario valencianista y su decisión de sumarse al proyecto.

Dos días antes, el 20 de agosto, el Valencia había anunciado su incorporación. El futbolista llegó cedido desde Olympiacos, después de haber disputado la temporada anterior con el Mallorca, donde acumuló 32 partidos, un gol y dos asistencias.

Vista del Mestalla, el histórico estadio del Valencia CF, situado en la ciudad de Valencia. Fuente: Wikimedia Commons/ Francesc Fort

La trayectoria del lateral: de España a la Bundesliga y Grecia

Maffeo se formó en las categorías inferiores del Espanyol y continuó su carrera en el Manchester City. También pasó por Girona, Stuttgart y Huesca, antes de incorporarse al Mallorca en 2022. En el conjunto balear disputó más de 150 encuentros oficiales, según la biografía publicada por el Valencia CF el 20 de agosto.

En junio de ese año fichó por Olympiacos y, apenas dos meses después, regresó al fútbol español para vestir la camiseta valencianista.

Pablo Maffeo y la Selección argentina: qué vínculo tiene con la Albiceleste

Aunque nació en Cataluña y representó a España en categorías juveniles, Maffeo también tiene nacionalidad argentina por parte de su madre, Marisa Becerra, quien nació en Argentina. Su padre, Alfonso Maffeo, es italiano, por lo que el defensor cuenta con vínculos familiares con tres países.

El Valencia CF confirma que recibió convocatorias de la selección Albiceleste desde 2023, incluidas las correspondientes a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

El defensor fue convocado por primera vez por Lionel Scaloni en noviembre de 2023, para los partidos de las eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Brasil. En aquel momento, Maffeo expresó su satisfacción por la oportunidad de representar al combinado argentino y reconoció que se trataba de una experiencia especial para él. Sin embargo, no llegó a debutar con la selección.