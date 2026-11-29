Multitud de votantes hacen cola para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales, este domingo, en el colegio Casal de la Gent Gran del Parc Central de Mataró. EFE/ Alejandro García

En el Casal de la Gent Gran del Parc Central, en Mataró, Lídia esperaba su turno junto a un grupo de amigas. A sus 86 años, había viajado desde Vic para votar en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. Al hablar de su decisión de acudir a las urnas, recordó los años en los que creció: “Vivimos la posguerra y no podemos volver a pasar por eso”, dijo.

En ese mismo colegio electoral, una joven contó que iba a votar por primera vez. El 29N volvía a enfrentar a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, tres años después de las generales del 23 de julio de 2023. En el Casal, la jornada tenía también esas dos historias: la de una mujer que recordaba la España de su infancia y la de una electora a punto de estrenar su derecho al voto.

Cuando Mataró volvió a las urnas en 1977

Lídia ya había cumplido los treinta cuando España celebró, el 15 de junio de 1977, sus primeras elecciones generales libres desde 1936. De aquella votación salieron las Cortes que elaboraron la Constitución, ratificada en referéndum en diciembre de 1978.

En Mataró, unas 52.000 personas acudieron a votar aquel día, el 77,61% del censo municipal, según la serie histórica del Ayuntamiento. Entonces, la mayoría de edad estaba fijada en 21 años. En noviembre de 1978, un real decreto-ley la rebajó a los 18, antes de las siguientes elecciones generales, celebradas en marzo de 1979.

Numerosas personas ejercen su derecho al voto este domingo en un colegio electoral en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta Fuente: EFE Javier Etxezarreta

Más de 1,6 millones de jóvenes podían votar por primera vez en unas generales

La joven del Casal afrontaba su primera cita con las urnas en unas elecciones que ampliaron el censo a una nueva generación. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 1,6 millones de electores residentes en España podían participar por primera vez en unas generales tras haber cumplido los 18 años desde la votación del 23 de julio de 2023.

En Mataró, el censo pasó de los 88.575 electores de 2023 a los 90.758 convocados este 29N, según el Ayuntamiento. La ciudad habilitó 128 mesas repartidas en 34 colegios electorales.

Tres mesas en el Casal de la Gent Gran del Parc Central

El Casal Municipal de la Gent Gran del Parc, en la avenida del Corregiment de Mataró, albergó tres mesas electorales. La televisión local informó de colas en varios colegios de la ciudad durante la mañana. En el mismo centro donde Lídia esperó con sus amigas también votó Míriam Nogueras, cabeza de lista de Junts al Congreso por Barcelona.