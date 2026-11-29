España volvió a las urnas este domingo 29 de noviembre, tres años después de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Más de 38,6 millones de electores estaban llamados a elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores en una cita que volvió a enfrentar a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. En Cabra, la jornada transcurría en el colegio electoral habilitado en la estación de autobuses cuando, cerca del mediodía, una votante resultó herida.

La mujer había entrado en la cabina para elegir su papeleta. Mientras estaba dentro, una pieza de la estructura metálica se desprendió y le golpeó en la cabeza. Los sanitarios la atendieron en el colegio y la trasladaron al Hospital Infanta Margarita, en la misma localidad cordobesa. Según la Subdelegación del Gobierno, la lesión no revestía gravedad.

El accidente plantea una pregunta sobre la preparación del colegio electoral. El artículo 3 del Real Decreto 605/1999 establece quién suministra las cabinas y quién debe asegurarse de que estén montadas antes de que comience la votación. En Cabra, sigue sin aclararse quién instaló esa cabina y qué hizo que se desprendiera la pieza.

Qué dice el artículo 3 sobre el montaje de las cabinas electorales

El artículo 3.2 del Real Decreto 605/1999 asigna el suministro de las cabinas a las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno. Estas las entregan a las juntas electorales de zona, que deben adoptar las medidas necesarias para que estén montadas y listas antes de que empiece la votación.

El anexo 2 del mismo decreto fija las características de la cabina. Además de garantizar la privacidad del elector, exige que, una vez montada, sea «completamente estable». La Ley Orgánica del Régimen Electoral General añade que, si falta una cabina u otro material obligatorio, la presidencia de la mesa debe avisar de inmediato a la Junta Electoral de Zona para que lo suministre.

¿De quién es la responsabilidad por lo ocurrido en Cabra?

Con la información publicada hasta ahora, no se puede atribuir la responsabilidad del accidente. Para determinarla, hace falta aclarar qué hizo que se soltara la pieza y quién intervino en la instalación de esa cabina. La información difundida por la Subdelegación confirma el desprendimiento, el golpe y el traslado al hospital. La causa concreta y la identidad de quien montó la estructura siguen sin aclararse.

Una persona ejerce su derecho al voto este domingo en un colegio electoral en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta Fuente: EFE Javier Etxezarreta

Quién gobierna en Cabra y en Andalucía

El Partido Popular gobierna en Cabra y en Andalucía. Fernando Priego Chacón, alcalde de Cabra, ocupa el segundo puesto de la candidatura del PP al Congreso por Córdoba en estas elecciones generales. En las municipales de 2023, el partido obtuvo 14 de los 21 concejales del Ayuntamiento.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, fue investido el 2 de julio de 2026 para su tercer mandato consecutivo. El real decreto atribuye el suministro del material a la Administración del Estado y encomienda a la Junta Electoral de Zona que se asegure de que las cabinas estén listas.