El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes avanza en una medida esperada por el sector educativo: la elaboración de un decreto que regulará y limitará el número máximo de alumnos por aula en los centros de educación infantil, con especial atención al primer ciclo (0-3 años). La ministra Milagros Tolón ya confirmó que los trabajos han comenzado, con la participación de los trabajadores del sector, y que la revisión del Real Decreto 132/2010 se llevará a cabo antes del verano. Según informó EFE, durante una interpelación en el Congreso de los Diputados, la ministra respondió a la líder de Podemos, Ione Belarra, quien exigió concreción sobre la fecha de entrada en vigor del decreto y las medidas que incluirá. Tolón explicó que el Gobierno está trabajando en la norma con el objetivo de actualizar las ratios en las enseñanzas obligatorias (Primaria y Secundaria) y, además, incorporar por primera vez el primer ciclo de Infantil de 0 a 3 años. El Real Decreto 132/2010, que derogó la normativa de 1991, establecía requisitos mínimos de instalaciones y ratios para Infantil, Primaria y Secundaria. Sin embargo, en su disposición transitoria tercera se indicaba que, en lo relativo al primer ciclo de Infantil, se aplicaría “en tanto que las Administraciones educativas no lo regulen en su ámbito de competencias”. Esto ha permitido que las comunidades autónomas mantengan sus propias normativas, como ocurre en Madrid, donde la ministra criticó que “no hace nada en este asunto”. Belarra, acompañada en la tribuna por trabajadoras de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), reclamó una respuesta rápida a sus reivindicaciones. Propuso ratios concretas para el primer ciclo: 3 bebés de menos de 1 año por educadora, 5 bebés de 1 a 2 años y 6 bebés de 2 a 3 años por educadora (la denominada “pareja educativa”). Si bien el Gobierno no anunció cuál será el límite, el principal objetivo de la medida será permitir que el profesional ofrezca una atención mucho más concentrada y dedicada dentro del ámbito escolar con cada estudiante. Además, exigió blindar que el primer ciclo sea 100 % público, con salarios superiores al Salario Mínimo Interprofesional y la garantía de plazas públicas suficientes. La ministra Tolón recordó que las comunidades autónomas ya tienen competencias para establecer sus propias ratios y requisitos de forma inmediata. Aun así, el Gobierno central impulsará el decreto para homogeneizar criterios y mejorar la calidad educativa. En paralelo, este año se aprobarán 175 millones de euros en Cooperación Territorial destinados a facilitar el acceso gratuito a la educación de 0-3 años para las familias con menos recursos.