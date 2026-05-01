Las autoridades educativas locales ya lo confirmaron: el lunes 4 de mayo no habrá clases en numerosos municipios de la provincia española de Cádiz, lo que permitirá a miles de alumnos disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días coincidiendo con el inicio del mes de mayo y el festivo nacional por el Día del Trabajo. La medida surge de la combinación entre el viernes 1 de mayo, festivo en toda España, y la elección del lunes 4 como jornada no lectiva local por parte de varios consejos escolares municipales. Muchos estudiantes no tendrán actividad lectiva desde el viernes 1 hasta el lunes 4 de mayo inclusive, retomando las clases recién el martes 5 de mayo. Se trata de uno de los últimos grandes descansos del curso escolar 2025/2026 antes de la recta final hacia las vacaciones de verano. El descanso no será uniforme en toda la provincia, ya que depende de las decisiones adoptadas a nivel municipal. Según la planificación confirmada, no habrá clases el lunes 4 de mayo en los siguientes municipios: En todos estos casos, los consejos escolares municipales eligieron el lunes posterior al Día del Trabajador como día no lectivo, ampliando así el puente. Cada año, los consejos escolares municipales tienen la posibilidad de elegir dos jornadas no lectivas locales, que se suman a los festivos nacionales, autonómicos y provinciales del calendario escolar andaluz. En este curso, muchos municipios gaditanos han coincidido en señalar el 4 de mayo como uno de esos días, al quedar inmediatamente después del festivo nacional del 1 de mayo. En algunos casos, además, la fecha coincide con celebraciones locales, como el Lunes de Feria en El Puerto de Santa María, lo que refuerza la decisión de suspender la actividad escolar durante esa jornada. Este puente de mayo será, para muchos centros educativos, el último gran parón antes del final de las clases, fijado de manera general para el 22 de junio en Andalucía. A partir de entonces, el calendario escolar entra en su fase final, con pocas interrupciones lectivas y foco en evaluaciones, cierres de trimestre y preparación del próximo curso. Por ello, los centros educativos recomiendan a las familias consultar el calendario específico de cada municipio, ya que la disponibilidad de este fin de semana largo no es igual en toda la provincia y puede variar incluso entre localidades cercanas. Este tipo de puente se volverá a repetir en toda España recién el 12 de octubre, cuando se celebre la Fiesta Nacional de España. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene su calendario de festivos que pueden dar lugar a otros fines de semana largos. Estos son todos los próximos festivos durante este año: