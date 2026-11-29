El Código Civil establece qué sucede con los animales de compañía cuando fallece su dueño. Imagen ilustrativa.

La muerte de una persona plantea dudas sobre el futuro de sus animales de compañía, especialmente cuando no ha dejado instrucciones sobre quién debe cuidarlos. En España, el artículo 914 bis del Código Civil establece qué ocurre con las mascotas cuando fallece su dueño y quién debe hacerse cargo de ellas.

Esta disposición, incorporada mediante la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, reconoce la importancia de garantizar la protección y el bienestar de los animales durante los trámites sucesorios. La normativa contempla distintas situaciones, desde la entrega a los herederos hasta la intervención de las autoridades cuando nadie quiere asumir su cuidado.

Qué establece el artículo 914 bis del Código Civil sobre las mascotas

El artículo 914 bis del Código Civil regula el destino de los animales de compañía tras el fallecimiento de su propietario. Según establece el Boletín Oficial del Estado (BOE), si el fallecido no dejó ninguna disposición testamentaria sobre sus mascotas, estas se entregarán a los herederos o legatarios que las reclamen conforme a la ley.

Por lo tanto, los animales no quedan automáticamente desprotegidos ni se entregan necesariamente al primer familiar que los solicite. La normativa establece un procedimiento para determinar quién asumirá su cuidado.

La legislación española prioriza el bienestar de las mascotas durante los trámites de sucesión. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Quién cuida al animal mientras se resuelve la herencia

Si no es posible entregar inmediatamente la mascota a sus futuros responsables, el artículo 914 bis contempla una solución provisional. Cuando sea necesario por falta de previsiones para atender al animal, este podrá quedar bajo la responsabilidad del órgano administrativo o centro encargado de recoger animales abandonados.

Allí permanecerá hasta que se resuelvan los trámites sucesorios correspondientes. De esta manera, la legislación busca garantizar que el animal reciba los cuidados necesarios mientras se determina su destino definitivo.

Qué sucede si ningún heredero quiere hacerse cargo de la mascota

La normativa también contempla el supuesto de que ninguno de los sucesores quiera asumir la responsabilidad del animal. En ese caso, el órgano administrativo competente podrá cederlo a un tercero para garantizar su cuidado y protección.

Además, si varios herederos reclaman la mascota y no consiguen ponerse de acuerdo sobre quién debe quedarse con ella, será la autoridad judicial la encargada de decidir su destino.

Para tomar esta decisión, el juez deberá tener en cuenta el bienestar del animal, un principio que también recoge el artículo 333 bis del Código Civil, que reconoce a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad.

En definitiva, la legislación española establece que el futuro de una mascota tras la muerte de su dueño debe resolverse atendiendo a su protección y bienestar, y no únicamente a los intereses de los herederos.