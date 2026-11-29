Los colegios electorales han abierto a las 9.00, hora local, para las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Las urnas permanecerán abiertas hasta las 20.00. En Canarias rige el mismo horario local, por lo que la votación termina una hora después que en la península.
En estos comicios se eligen los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. El Ministerio del Interior prevé difundir los avances de participación a las 14.30 y a las 18.30, hora peninsular, y comparecer a las 22.30 para informar de los resultados provisionales
Elecciones generales
Votan los principales candidatos: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau ya acudieron a las urnas este 29Nabre en nueva pestañaabre en nueva pestañaContinuar leyendoabre en nueva pestaña
Abren las urnas
Pedro Sánchez vota en Madrid y pide una participación histórica: “Hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años”abre en nueva pestañaabre en nueva pestañaContinuar leyendoabre en nueva pestaña
Elecciones generales