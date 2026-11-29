Captura de vídeo del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), durante el cara a cara electoral que se celebra este jueves en Madrid. EFE/Academia de Televisión SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Los colegios electorales han abierto a las 9.00, hora local, para las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Las urnas permanecerán abiertas hasta las 20.00. En Canarias rige el mismo horario local, por lo que la votación termina una hora después que en la península.

En estos comicios se eligen los 350 diputados del Congreso y 209 senadores. El Ministerio del Interior prevé difundir los avances de participación a las 14.30 y a las 18.30, hora peninsular, y comparecer a las 22.30 para informar de los resultados provisionales