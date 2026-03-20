El Ministerio de Educación Nacional oficializó la apertura de 9275 nuevas plazas docentes para el año 2026, en una medida que busca transformar cargos temporales en posiciones permanentes dentro del sector educativo público. La iniciativa, liderada por el ministro Daniel Rojas Medellín, apunta a garantizar estabilidad laboral para miles de profesores y fortalecer la continuidad de los procesos pedagógicos en todo el país. La decisión forma parte de una estrategia orientada a mejorar la calidad educativa, especialmente en niveles clave como la primera infancia y en regiones con menor cobertura educativa. De acuerdo con la información oficial, la asignación de los nuevos cargos se concentrará en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo social. En primer lugar, se destinarán 5404 plazas para la atención de la primera infancia en 89 entidades territoriales. Estos cargos estarán enfocados en los niveles de prejardín, jardín y transición, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa para niños entre los tres y cinco años. Por otra parte, se asignarán 2329 cargos a la educación media, principalmente en zonas rurales y territorios históricamente excluidos. Estos puestos incluirán docentes de aula, orientadores escolares y directivos docentes. Además, el Ministerio confirmó la creación de 915 cargos definitivos en áreas artísticas y 238 en educación física, con el fin de promover una formación integral que contemple el bienestar y el desarrollo emocional de los estudiantes. Los datos oficiales indican que la ocupación actual de los cargos en primera infancia alcanza el 78 %, mientras que en áreas como artes y educación física el avance es del 74 %. El acceso a estas vacantes se realizará en dos etapas. Inicialmente, se priorizarán nombramientos provisionales para docentes que actualmente desempeñan funciones bajo contratos temporales. Posteriormente, la asignación definitiva se llevará a cabo mediante un concurso de méritos abierto a todos los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos. Asimismo, se valorarán aspectos adicionales como la participación en investigaciones, publicaciones académicas y proyectos educativos. El proceso de selección estará basado en criterios de transparencia y competencia técnica. Los aspirantes serán evaluados mediante un sistema de valoración integral que tendrá en cuenta su formación académica, experiencia laboral y desempeño profesional. El objetivo de este mecanismo es garantizar que las plazas sean ocupadas por docentes altamente calificados, capaces de responder a las necesidades del sistema educativo en distintos contextos del país. Con esta convocatoria, el Ministerio de Educación Nacional busca no solo reducir la informalidad laboral en el sector, sino también consolidar un modelo educativo más equitativo, con mayores oportunidades de acceso y permanencia para estudiantes en todas las regiones.