Una joven ejerce su derecho al voto durante la jornada electoral, en el colegio Casal de la Gent Gran del Parc Central de Mataró. EFE/ Alejandro García

Dos jóvenes nacidos con un día de diferencia pueden tener un estreno electoral muy distinto. Quien nació el 29 de noviembre de 2008 cumple 18 años el mismo domingo en que España elige a sus representantes en el Congreso y el Senado. Quien nació el 30 de noviembre de 2008 todavía tiene 17 durante la votación y tendrá que esperar a otra convocatoria.

La diferencia importa en unas elecciones en las que más de 1,6 millones de electores residentes en España pueden participar por primera vez en unas generales. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), son quienes han alcanzado la mayoría de edad desde la anterior cita con las urnas, el 23 de julio de 2023.

Qué dice el artículo 240 del Código Civil sobre cumplir 18 años el día de las elecciones

El artículo 240 del Código Civil fija la mayoría de edad en los 18 años y establece cómo se calcula: “Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento”. Por eso, la hora a la que nació el elector no influye. Si cumple 18 este domingo, puede acudir al colegio desde la apertura, aunque naciera por la tarde o por la noche.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) completa la regla. Su artículo 2 reconoce el derecho de sufragio a los españoles mayores de edad y exige que estén inscritos en el censo vigente. El artículo 85 precisa que las listas de votación contienen a quienes sean mayores de edad en la fecha de la votación.

Varias personas ejercen su derecho al voto este domingo en un colegio electoral en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta Fuente: EFE Javier Etxezarreta

Qué pasa si cumples 18 años el lunes 30 de noviembre

Quienes cumplen 18 el lunes alcanzan la mayoría de edad un día después de las elecciones. No pueden votar el 29N porque el requisito debe cumplirse el domingo, en la fecha fijada para la votación.

El censo de estas generales se cerró el 1 de agosto de 2026, pero esa fecha sirve para determinar qué censo se utiliza. Para calcular si un elector cumple el requisito de edad, la ley toma como referencia el 29 de noviembre. Así, un joven que aún tenía 17 años en agosto puede votar si ya tiene 18 el día de las elecciones y figura en las listas.

Cómo saber dónde te toca votar por primera vez

El INE permite comprobar los datos personales de inscripción, la mesa y el colegio electoral a través de su sede electrónica con Cl@ve. También dispone de un buscador de locales y mesas que se puede usar sin Cl@ve con la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido. La Oficina del Censo Electoral atiende consultas el 29N de 8.00 a 20.00 en el teléfono gratuito 900 343 232.

Si un elector está inscrito en el censo vigente pero su nombre no aparece en la lista que recibió la mesa, puede solicitar una certificación censal específica a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, incluso el propio domingo. Este documento acredita una inscripción existente.

Para identificarse ante la mesa se puede presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir con fotografía. En estas generales también se admite el DNI digital a través de la aplicación oficial MiDNI.