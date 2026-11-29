Los bancos de niebla serán uno de los fenómenos más destacados de este domingo electoral en España, según informó la agencia EFE. Podrán ser densos y limitar la visibilidad en amplias zonas del interior peninsular, en un día que transcurrirá con tiempo en general estable y sin especial adversidad, aunque con lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las nieblas matinales más densas, capaces de reducir la visibilidad horizontal a 200 metros, se formen en amplias zonas de las mesetas, Extremadura, las depresiones del nordeste y la Comunidad de Madrid.
En el resto del territorio, las altas presiones mantendrán un día estable. Sin embargo, el avance de un frente atlántico de oeste a este cubrirá los cielos y dejará precipitaciones desde la madrugada en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos.
Aviso amarillo por nieblas densas en el centro peninsular
Ante esta situación, la AEMET mantiene el aviso amarillo (peligro bajo) por bancos de niebla en Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. La meseta sur será la zona donde las nieblas tendrán más probabilidad de ser densas y extensas.
De forma más localizada, también podrán afectar a regiones de la mitad norte peninsular, la fachada oriental y Baleares. A primeras horas, además, habrá abundante nubosidad baja en las regiones mediterráneas y las depresiones del nordeste.
Lluvias en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos
El frente dejará cielos nubosos o cubiertos y lluvias en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos. Las precipitaciones serán más probables en A Coruña y Pontevedra, sobre todo en las comarcas más expuestas a los vientos húmedos del Atlántico, y en el oeste gallego podrían ser localmente fuertes de madrugada, aunque los cielos tenderán a despejarse al final del día. La cota de nieve se situará en los 1800-2000 metros.
A lo largo de la mañana, con el avance del frente, no se descartan lluvias en Castilla y León y lloviznas en los litorales del Levante. Según precisó la AEMET, el riesgo de precipitación será menor cuanto más al sur y al este de la Península. En Canarias habrá intervalos nubosos, con chubascos ocasionales en el interior y el norte de las islas montañosas.
Temperaturas: Burgos no pasará de los 9 grados
Las máximas bajarán en los tercios norte y este peninsulares, con descensos de más de 6 grados en zonas del interior de Asturias y Cantabria. Sevilla y Murcia serán las capitales más cálidas, con 20 grados, mientras que Burgos registrará la máxima más baja, con apenas 9 grados, seguida de Ávila, Palencia, Segovia y Valladolid, con 11. En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 23 grados y Santa Cruz de Tenerife, a los 22.
Las mínimas subirán en Cataluña y bajarán en Galicia, de forma notable en su mitad occidental, con pocos cambios en el resto. Ávila, Granada y Teruel serán las capitales más frías, con 2 grados, seguidas de Lleida y Soria, con 3, mientras que en Madrid se esperan 5 grados. Habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular.
Viento flojo y cierzo en el Ebro
El viento soplará moderado de componente norte en los litorales gallegos y del oeste, y en los cantábricos irá perdiendo fuerza y girando a norte.
En el resto de la Península el viento será flojo y variable, con tendencia a rolar a norte. En el Mediterráneo predominará la componente este y en el valle del Ebro soplará el cierzo, con intervalos moderados. En Canarias, el alisio será moderado.
Fuente: EFE y AEMET-.