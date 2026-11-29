El paso de un frente atlántico dejará precipitaciones en estas regiones desde la madrugada. (Imagen ilustrativa)

Los bancos de niebla serán uno de los fenómenos más destacados de este domingo electoral en España, según informó la agencia EFE. Podrán ser densos y limitar la visibilidad en amplias zonas del interior peninsular, en un día que transcurrirá con tiempo en general estable y sin especial adversidad, aunque con lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las nieblas matinales más densas, capaces de reducir la visibilidad horizontal a 200 metros, se formen en amplias zonas de las mesetas, Extremadura, las depresiones del nordeste y la Comunidad de Madrid.

En el resto del territorio, las altas presiones mantendrán un día estable. Sin embargo, el avance de un frente atlántico de oeste a este cubrirá los cielos y dejará precipitaciones desde la madrugada en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos.

Aviso amarillo por nieblas densas en el centro peninsular

Ante esta situación, la AEMET mantiene el aviso amarillo (peligro bajo) por bancos de niebla en Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad de Madrid. La meseta sur será la zona donde las nieblas tendrán más probabilidad de ser densas y extensas.

De forma más localizada, también podrán afectar a regiones de la mitad norte peninsular, la fachada oriental y Baleares. A primeras horas, además, habrá abundante nubosidad baja en las regiones mediterráneas y las depresiones del nordeste.

Las nieblas densas y las lluvias afectarán a estas áreas durante la jornada del domingo. (Imagen ilustrativa) EFE

Lluvias en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos

El frente dejará cielos nubosos o cubiertos y lluvias en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos. Las precipitaciones serán más probables en A Coruña y Pontevedra, sobre todo en las comarcas más expuestas a los vientos húmedos del Atlántico, y en el oeste gallego podrían ser localmente fuertes de madrugada, aunque los cielos tenderán a despejarse al final del día. La cota de nieve se situará en los 1800-2000 metros.

A lo largo de la mañana, con el avance del frente, no se descartan lluvias en Castilla y León y lloviznas en los litorales del Levante. Según precisó la AEMET, el riesgo de precipitación será menor cuanto más al sur y al este de la Península. En Canarias habrá intervalos nubosos, con chubascos ocasionales en el interior y el norte de las islas montañosas.

Temperaturas: Burgos no pasará de los 9 grados

Las máximas bajarán en los tercios norte y este peninsulares, con descensos de más de 6 grados en zonas del interior de Asturias y Cantabria. Sevilla y Murcia serán las capitales más cálidas, con 20 grados, mientras que Burgos registrará la máxima más baja, con apenas 9 grados, seguida de Ávila, Palencia, Segovia y Valladolid, con 11. En Canarias, Las Palmas de Gran Canaria llegará a los 23 grados y Santa Cruz de Tenerife, a los 22.

Las mínimas subirán en Cataluña y bajarán en Galicia, de forma notable en su mitad occidental, con pocos cambios en el resto. Ávila, Granada y Teruel serán las capitales más frías, con 2 grados, seguidas de Lleida y Soria, con 3, mientras que en Madrid se esperan 5 grados. Habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte peninsular.

Viento flojo y cierzo en el Ebro

El viento soplará moderado de componente norte en los litorales gallegos y del oeste, y en los cantábricos irá perdiendo fuerza y girando a norte.

En el resto de la Península el viento será flojo y variable, con tendencia a rolar a norte. En el Mediterráneo predominará la componente este y en el valle del Ebro soplará el cierzo, con intervalos moderados. En Canarias, el alisio será moderado.

Fuente: EFE y AEMET-.